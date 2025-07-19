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    薇帕颱風台東豪雨不斷！多處坍方、道路積水

    南迴公路大武路段落石。（記者黃明堂翻攝）

    南迴公路大武路段落石。（記者黃明堂翻攝）

    2025/07/19 12:18

    〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流從昨天起在台東降下豪雨，從南到北都出現公路災情，南迴公路396公里處出現坍方落石，南橫公路下馬段也有坍方，目前均已由公路單位排除；台東市南王地區則積水及膝，因是陳年問題至今仍未解決，引起民眾抱怨。

    根據氣象資料，台東多處地區從今天零時到11點的累計雨量超過或接近200毫米，台9線南迴公路396公里處有大量落石、台20線南橫公路186公里處出現大量土石滑落路面，台9線卑南鄉龍過脈路段也有邊坡土石崩落及泥流，所幸皆未傳傷亡，警方及時交管，公路單位則緊急調派人力排除。

    關山警分局表示，台20線186公里處（霧鹿下馬路段），8點25分因受「薇帕颱風」大豪雨影響，發生邊坡坍方，導致大量土石滑落至路面，造成雙向車道全面阻斷。所幸當時路段上無車輛通行，無人傷亡，經關山工務段緊急調派人員與機具搶修，已於9時50分恢復單線通行，提醒用路人經過該處時仍應減速小心。

    關山警察分局呼籲，由於連日受到「薇帕颱風」及午後大雷雨影響，山區邊坡落石、坍方風險仍高，請民眾行經南橫公路等山區道路時，務必注意天候與路況，若遇異常請即刻通報警察或公路單位，以利即時應變與維護交通安全。

    台東市部分低漥地區出現積水，南王地區及綠色隧道附近積水及膝，當地居民抱怨說，排水系統遲遲未改善，每到一下大雨就積水。

    道路積水畫面。（記者黃明堂攝）

    道路積水畫面。（記者黃明堂攝）

    南橫公路下馬路段土石流排除。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路下馬路段土石流排除。（記者黃明堂翻攝）

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