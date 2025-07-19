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    花蓮長浪 遊客「微怕」穿雨衣也要玩

    花蓮崇德海灘竟有整排十幾輛沙灘車飆沙，經告知後整團離開。（海巡署東部分署提供）

    花蓮崇德海灘竟有整排十幾輛沙灘車飆沙，經告知後整團離開。（海巡署東部分署提供）

    2025/07/19 11:47

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕輕度颱風薇帕來襲，外圍環流在花蓮降下間歇大雨，累積雨量超過二百毫米，由於海上有四級陣風，花蓮沿海已出現長浪，花蓮縣政府上午八時成立災害應變中心二級開設，並公告海岸、海港及港埠禁限區，但海巡署一二岸巡隊上午前往海岸勸導觀浪遊客時，還在崇德海灘驚見10幾輛沙灘車在海上飆沙，遭海巡攔下勸導後才離開！

    超過10輛的沙灘車、每台車上都有3、4名遊客，明知薇帕颱風外圍環流影響東部，海邊風浪達到四級，仍身穿薄塑膠雨衣頂著海風大浪搭沙灘車出去玩！帶頭的業者看到海巡人員前來，稱「不清楚已發布禁限制區」。海巡署一二岸巡隊表示，崇德安檢所人員告知後，沙灘車就立即回頭離開。

    第一二岸巡隊派出所屬各安檢所及巡邏站勤務人員，今天早上全員出動，從崇德海灘沙灘車出沒區域、七星潭、花蓮市北濱、南濱、化仁、花蓮溪口，以及東海岸石梯坪等轄內民眾易聚集遊憩觀浪之岸際及港口區域，主動實施觀浪勸離勤務。海巡署呼籲，颱風警報期間，勿冒險至海邊從事水域遊憩活動，以確保生命財產安全。

    花蓮市北濱海灘民眾騎機車下去，被海巡人員勸導。（海巡署東部分署提供）

    花蓮市北濱海灘民眾騎機車下去，被海巡人員勸導。（海巡署東部分署提供）

    花蓮七星潭海域發生長浪，海巡人員上午前往勸導遊客離開。（海巡署東部分署提供）

    花蓮七星潭海域發生長浪，海巡人員上午前往勸導遊客離開。（海巡署東部分署提供）

    花蓮定置漁場外海灘海巡署勸導。（海巡署東部分署提供）

    花蓮定置漁場外海灘海巡署勸導。（海巡署東部分署提供）

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