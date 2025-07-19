東石7旬嬤颱風毀屋頂哭了！義工團送暖幫她修屋

東石鄉下楫村陳姓阿嬤想到颱風夜就難過哭泣。（記者林宜樟攝）

2025/07/19 11:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，東石鄉是重災區，許多老房子屋頂被掀或是被砸毀，下楫村73歲陳姓阿嬤與身體狀況不佳的兒子住在老三合院，平時靠撿蚵過日，颱風來襲當晚，一組鐵皮車庫飛來插毀老屋屋頂，阿嬤嚇到不斷哭泣；台灣希望義工團得知，今天前來幫阿嬤拆除受損屋瓦，重新搭建鐵皮防漏，整修水電，還送一組冰箱，讓阿嬤直說「就甘心！」

下楫村長陳慶堂說，他看到不斷哭泣的陳嬤，趕緊聯繫公所協助先將鐵皮車庫吊走，並請長期合作的台灣希望義工團協助，很感謝義工團幫忙弱勢長輩修屋。

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阿嬤有兩個兒子，小兒子已過世，大兒子身體狀況差無法工作，上個月曾住院多日；阿嬤說，當晚颱風將鐵皮吹來砸毀屋頂，連冰箱都毀損，嚴重驚嚇，想到修屋還要花錢就難過掉淚，還好村長和義工團來幫忙，真的很感謝。

台灣希望義工團理事長尤瑞豐說，義工團已成立約4年，救助台灣弱勢家庭房屋，颱風造成南部許多老房子嚴重受損，他與義工在災區勘災，先提供食物物資給弱勢老少，再協助最需要協助的弱勢災民復原受損房屋；下楫村弱勢阿嬤的房屋受損嚴重，義工團協助重建，要用最快速度讓災民恢復正常生活。

台灣希望義工團30、40名義工到場，因受損屋頂脆弱，連日降雨屋瓦濕滑，作業有危險性，義工團先宣導工安，再由熟悉高空作業的義工在屋頂拆除屋瓦及搭建鐵皮，多位志工用接力方式運送廢料及材料，加快整建速度，今天、明天2天在下楫村修繕2間受損老屋，之後再到其他災區協助。

義工用接力方式運送廢棄屋瓦，加快速度。（記者林宜樟攝）

台灣希望義工團到東石鄉下楫村協助弱勢長輩修屋。（記者林宜樟攝）

義工在濕滑的屋頂作業。（記者林宜樟攝）

熟悉高空作業的義工拆除瓦片。（記者林宜樟攝）

在脆弱的屋頂作業具有危險性。（記者林宜樟攝）

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