鳥類飛行奧秘揭曉 鳳凰谷鳥園自然探索活動登場

南投鳳凰谷鳥園自然探索活動，工作人員向小朋友解說外來鳥種對本土物種造成的資源競爭與棲地衝突。（科博館提供）

2025/07/19 11:22

〔記者張協昇／南投報導〕你知道鳥類是如何飛翔的嗎？位於南投縣鹿谷鄉的國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區，今（19）起至8月24日，每逢週六、日舉行自然探索活動，帶領民眾近距離觀察鸚鵡等鳥類生態，感受生命的奧妙，首日即吸引不少民眾帶著小朋友前來參與，體驗難得的鳥類生態學習之旅。

國立自然科學博物館指出，此次活動規劃5大探索站點，融合科學知識、動物福祉、生態觀察、趣味遊戲與美德思考，讓參與者在玩樂中親近自然、學習知識、培養行動力，適合大小朋友參與。其中「鸚你而變，鵡動自然」站，介紹鳥類飛行奧秘，從羽毛與骨骼結構的特徵，到呼吸與消化系統的高效設計，如何支撐飛行所需的能量與代謝需求等，觀眾並可近距離觀察鸚鵡之間的互動行為，鼓勵鸚鵡動腦覓食，還能動手體驗紙飛鳥摺紙，邊玩邊學飛行原理。

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而「不速之鳥」站，則透過解說與帶領民眾藉由觀察學習辨識外來種鳥類，理解餵食、放生對生態的影響，深入了解外來鳥種對本土物種造成的資源競爭與棲地衝突，並思考人與自然的互動方式；至於「和鳥一起讓美德飛翔」站，則透過認識象徵正直、忠誠、清廉等品格的鳥類，結合觀察園區生態池的生命律動，引導民眾從自然出發，重新理解人與自然的關係，並反思自我價值與行為選擇，讓品格教育融入生活與體驗。活動詳情可上官網查詢。

南投鳳凰谷鳥園自然探索活動，讓民眾動手體驗製作紙飛鳥，邊玩邊學飛行原理。（科博館提供）

南投鳳凰谷鳥園推出自然探索活動，小朋友開心玩紙飛鳥。（科博館提供）

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