嘉義高架車站施工 嘉義火車站行人動線調整

立委王美惠到嘉義車站了解行人動線調整情形，民眾通往前、後站，可利用月台樓梯前往。（截取自王美惠臉書）

2025/07/19 10:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕交通部鐵道局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫」，進入施作嘉義高架車站工程進度，配合施工，7月17日起嘉義火車站前、後站行人動線調整，鐵道局搭設新站內人行天橋，並在第一、二月台設置銜接人行天橋樓梯，供前往後站的旅客、民眾通行。

鐵道局說，7月17日起啟用新的站內人行天橋，接續封閉拆除既有人行天橋第二月台至後站範圍；原第一月台至第二月台間，搭乘台鐵旅客動線及無障礙電梯維持不變，旅客可從新站內人行天橋第一月台、第二月台樓梯通行。

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鐵道局表示，針對有通行前、後站需求民眾，可到車站前、後站剪收票口，抽取臨時通行票券，由新站內人行天橋及無障礙電梯前往後、前站，攜帶大件行李及行動不便旅客，建議利用前站進出。

嘉義高架車站正進行施工，嘉義市先期交通轉運中心是否接續將被拆除？國光客運經理謝連仲表示，先期交通轉運中心目前不會變動，配合嘉義高架車站施工，從後站前往前站旅客，須自先期交通轉運中心2樓銜接新站內人行天橋通往前站。

立委王美惠日前到車站了解動線調整後情況，她說，很開心看到之前爭取的設施已經完成，車站前站增設了一個長者及大型行李友善出口，也加裝了Tpass機器，讓乘客出入更加便利，她並拜託台鐵人員，加強現場引導與服務，協助每位旅客順利乘車，歡迎大家暑假搭火車到嘉義遊玩。

鐵道局、台鐵在站內設有引導告示牌。（截取自王美惠臉書）

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