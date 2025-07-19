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    薇帕颱風回波圖有「紫色」訊號！鄭明典：帶有強風豪雨特徵

    氣象署（局）長鄭明典今分享1張特殊回波圖。（圖擷取自鄭明典臉書）

    氣象署（局）長鄭明典今分享1張特殊回波圖。（圖擷取自鄭明典臉書）

    2025/07/19 10:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風薇帕持續增強，對此前氣象局長鄭明典今分享1張特殊回波圖，並指出「箭頭所指，前緣整齊的弧狀回波，回波中還夾有『紫色』訊號，這是帶有強風豪雨的線狀回波特徵！左側強、右側稍弱！」

    氣象署指出，輕度颱風薇帕目前暴風半徑已擴大到150公里，且未來還會持續增強；若以目前的速度和方向預估，最快今天下午到晚上就會離開台灣近海。

    天氣風險公司分析師吳聖宇指出，颱風薇帕在昨凌晨生成，並且快速向呂宋島北部、巴士海峽一帶靠近，由於它的路徑將繞過呂宋島北部陸地，且強度有增強、暴風圈半徑有擴大趨勢，有機會掠過海上颱風警報發布的範圍邊界，因此氣象署隨後在昨天上午11時30分發布了薇帕颱風的海上颱風警報。

    所幸這個颱風的路徑將以較偏西北西的方向前進，目前已經逐漸通過巴士海峽南部，今天中午前距離台灣本島最為靠近，下午到晚間就會進一步往南海東北部、廣東海面靠近，開始遠離台灣附近區域，順利的話，預估海上颱風警報也將在今天傍晚後解除。

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    薇帕颱風變更強大！最快下午離開台灣近海

    氣象署指出，輕度颱風薇帕目前暴風半徑已擴大到150公里，且未來還會持續增強；若以目前的速度和方向預估，最快今天下午到晚上就會離開台灣近海。（圖擷取自氣象署）

    氣象署指出，輕度颱風薇帕目前暴風半徑已擴大到150公里，且未來還會持續增強；若以目前的速度和方向預估，最快今天下午到晚上就會離開台灣近海。（圖擷取自氣象署）

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