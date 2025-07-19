高雄輕軌的日常 「就醫」運量成長17％最亮眼

高雄輕軌就醫運量成長率最高，逾17%。（捷運局提供）

2025/07/19 09:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌上半年相關數據出爐，高市捷運局分析比對，發現搭輕軌已是兩個族群的日常，運量成長率相當亮眼，一個是通學族群、成長14.68%，另一個是「就醫」族群、成長17.44%。

捷運局統計，今年上半年（114年1至6月）輕軌總運量突破667萬人次，其中通學、就醫旅次（車站附近有學校與醫院）更突破158萬人次，比去年同期成長高達17％。

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其中，通學運量成長約14.68%，涵蓋高雄高工（鄰近C28站）、樹德家商（C29）、瑞祥高中（C1）、中華藝校（C21），到高師附中（C33）、三信家商（C35），道明中學（C30）與大榮高中（C20），每站上下學時間都是湧入滿滿學生。

捷運局注意到通學族群外，鄰近醫院的車站、就醫族群運量成長率更是亮眼，其中包括患找、孕婦、長輩與陪伴的家人，還有部分醫事人員，在瑞祥醫院（鄰近C1站）、民生醫院（C33）、聯合醫院（C22）、市中醫院（C33）等靠近醫療院所的車站，今年上半年運量成長17.44%。

捷運局長吳嘉昌表示，這些數據背後，是輕軌逐漸成為市民生活一部分的真實寫照，不只是通勤，輕軌正在改變人們的移動方式，也讓高雄的生活更美好、更有溫度。

高雄輕軌運量通學族群持續成長。（捷運局提供）

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