薇帕外圍環流秀姑巒溪暴漲 南花蓮5便道受損封閉

上個月才因大雨壞一次，薇帕颱風外圍環流暴雨，又讓蚊子洞便道因溪水高漲滅頂。（富里鄉公所提供）

2025/07/19 09:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕薇帕颱風在南花蓮降雨紫爆，造成秀姑巒溪溪水暴漲，花蓮南區玉里、富里鄉居民臨時通行的溪底便道都發生災情，其中玉里鎮玉長便道被溪水沖斷、富里鄉的明里、崙天及蚊子洞便道滅頂，加上水位逼近橋面的高寮、長良等便道，今晨全數宣布封閉，提醒用路人颱風大雨小心！

薇帕颱風僅發布海上警報，但外圍環流為東台灣帶來豪大雨，累積雨量最大是富里，12小時雨量累積達261毫米、24小時達315毫米，由於富里是秀姑巒溪中上游，往下游各地24小時雨量都有200毫米以上，再度造成南區便橋全部封閉。

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災情最嚴重的玉長便道被大水沖斷，玉里鎮公所派員封橋；高寮便道因水位高漲逼近橋面，宣布預警性封橋；富里鄉崙天便道、明里便道都發生橋面被大水淹沒，蚊子洞施工便道也被沖毀滅頂無法通行，今晨全數封閉。

3年前池上0918地震，南花蓮最大震度六弱，把玉里鎮、富里鄉跨越秀姑巒溪的大橋震垮好幾座，包括高寮大橋、玉長大橋、颱風受損的明里大橋等橋樑都還在重建中，居民通行的臨時溪底便道及鋼便橋因為高度低，3年來每有颱風大雨就是封閉處理，上個月才因熱帶低壓大雨受損，居民也只能「被習慣」。

上個月才因大雨壞一次，薇帕颱風外圍環流暴雨，又讓蚊子洞便道因溪水高漲滅頂。（富里鄉公所提供）

富里鄉崙天便道因薇帕颱風暴雨，造成橋面被水淹沒而滅頂。（富里鄉公所提供）

花蓮明里便道橋面被大水滅頂，目前暫時封閉。（富里鄉公所提供）

花蓮明里便道橋面被大水滅頂，橋上卡住一大堆枯木樹枝。（富里鄉公所提供）

玉里鎮高寮便道上午封閉。（玉里鎮公所提供）

高寮便道上午暴漲溪水逼近橋面，玉里鎮公所宣布預警封閉，照片左邊是重建中的高寮大橋。（玉里鎮公所提供）

玉長大橋被0918地震震毀，玉里鎮源城往來長良，居民都靠玉長便道，薇帕颱風外圍環流造成橋梁被沖壞。（玉里鎮公所提供）

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