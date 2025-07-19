8月初前天氣不穩定！氣象粉專曝新擾動成形時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明天（20日）在東半部、恆春半島以及南部地區仍然持續有陣雨或短暫陣雨機會，展望下週（21日以後），薇帕颱風遠離，不過後續的一整個禮拜，甚至一直到7月底、8月初這段期間台灣天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，下週二、三（22-23日）左右擾動系統應該就會逐漸成形。（資料照）

2025/07/19 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕薇帕颱風持續西行，預估今日晚間遠離台灣，對此氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明天（20日）在東半部、恆春半島以及南部地區仍然持續有陣雨或短暫陣雨機會，展望下週（21日以後），薇帕颱風遠離，不過後續的一整個禮拜，甚至一直到7月底、8月初這段期間台灣天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，下週二、三（22-23日）左右擾動系統應該就會逐漸成形。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今年第6號颱風薇帕在昨天（18日）凌晨生成，氣象署隨後在昨天上午11時30分發布了薇帕颱風的海上颱風警報。所幸這個颱風的路徑將以較偏西北西的方向前進，目前已經逐漸通過巴士海峽南部，今天（19日）中午前距離台灣本島最為靠近，下午到晚間就會進一步往南海東北部、廣東海面靠近，開始遠離台灣附近區域，順利的話，預估海上颱風警報也將在今天（19日）傍晚後解除。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，雖然薇帕颱風沒有直接威脅台灣，但環流寬廣且外圍風力強勁，因此其中心北側廣大的外圍環流仍將明顯影響台灣的天氣，尤其今天（19日）影響最為明顯，迎風面的東半部、恆春半島及高屏、南投靠近中央山脈沿線的山區有大雨或豪雨發生機會，尤其花蓮、台東山區可能有單日大豪雨等級的降雨，西半部地區降雨明顯較少，嘉義以南到南高屏一帶有短暫陣雨，北邊則是以大台北地區、桃園等地有出現短暫陣雨的機會，新竹以南到雲林一帶雲量偏多，偶爾有局部短暫小雨或飄雨。

風力的部分則是在台灣南北兩側較為明顯，北邊在新竹以北到東北角、宜蘭一帶在今天（19日）白天期間有7-10級強陣風機會，臺北盆地內也可能有6-8級陣風發生機會。南邊則是在台東、恆春半島以及南高屏沿海在今天（19日）也會有7-10級不等的強陣風出現，台南沿海地區是上次丹娜絲颱風受影響最大的區域，這次薇帕颱風外圍環流帶來的風力雖然相對較弱，但仍要留意較強陣風造成的影響。

粉專續指，明天（20日）薇帕颱風就要逐漸離開台灣附近，港澳地區以及廣東沿岸會開始受到影響，提醒明天要前往這些地方的朋友特別注意。受到颱風外圍東南到偏南風的影響，明天（20日）在東半部、恆春半島以及南部地區仍然持續有陣雨或短暫陣雨機會，普遍仍可能來到大雨等級，其中在台東山區一帶還是有機會達到豪雨等級的累積雨量，原先受地形屏障的西半部地區則是在明天午後有可能出現熱對流雷雨，熱對流發展較旺盛的區域也會有短時較大雨勢出現的機會，同樣要留意午後的天氣變化情況。

風力的部分，預期明天（20日）白天期間在北邊的桃園沿海、北海岸、東北角到宜蘭沿海一帶，以及南邊的嘉義以南到高屏沿海、恆春半島等地仍可能會有5-7級的強陣風發生機會，雖然隨著颱風遠離，風勢已經減小，但偶爾出現的較強陣風情況還是要小心。

粉專分析，下週（21日以後）薇帕颱風遠離，不過後續的一整個禮拜，甚至一直到7月底、8月初這段期間台灣都將陷入季風低壓槽的範圍內，天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，也可能有局部較大雨勢發生機會，如果要安排各種活動都要特別當心。

同時季風低壓槽內也將會有其他的熱帶性低氣壓或是颱風發展起來，目前的預報資料來看，比較有機會發展出下一個擾動系統的位置應該會落在台灣以東到琉球附近海域，預估下週二、三（22-23日）左右應該就會逐漸成形，不過會不會直接影響台灣天氣仍有待觀察。後續季風低壓槽內這些擾動系統的發展、移動將會是下週天氣變化的關鍵，但是可能要等到系統雛型比較明確之後才有辦法進一步判斷影響的程度，不確定性非常高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法