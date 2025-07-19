薇帕颱風變更強大！最快下午離開台灣近海

薇帕颱風有略增強、暴風圈變大。（氣象署提供）

2025/07/19 09:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風薇帕經過一夜變得更強，中央氣象署說明，目前它的暴風半徑已擴大到150公里，且未來還會持續增強；若以目前的速度和方向預估，最快今天下午到晚上就會離開台灣近海。

氣象署技正謝佩芸表示，薇帕颱風造成東部非常明顯的降雨，花蓮和台東從今天0時到上午8時累計雨量超過200毫米，且降雨還會持續到明天，特別是花蓮和台東的山區，會達到大豪雨等級。謝佩芸也指出，西半部今天在沒有下雨的時候，也會出現沉降作用，會出現36度以上高溫，提醒民眾外出仍要注意。

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另外，氣象署也持續發布陸上強風特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，今天大台北地區也有較強陣風。

薇帕颱風在今天上午8時的中心位置在北緯20.0度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的南南西方約240公里處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

根據氣象署觀測，颱風過去3小時強度略為增強、暴風半徑稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向西北西轉西進行，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計薇帕颱風仍有稍增強、且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署提醒，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

氣象署今天上午8時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

氣象署持續發布海上強風特報。（氣象署提供）

今天西半部若沒有下雨的時候，仍會出現36度高溫。（氣象署提供）

氣象署提醒海邊浪高。（氣象署提供）

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