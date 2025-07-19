社群傳抨擊簡奇陞耳語 石明謹諷：因為愛遲到才抽她的血？

國立台灣師範大學女子足球隊教練周台英強迫球員連續抽血研究，甚至以學分、強制退隊等手段威脅配合，誇張情節震驚各界。圖為其中一名受害者簡奇陞。（資料照）

2025/07/19 09:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女子足球隊教練周台英強迫球員連續抽血研究，甚至以學分、強制退隊等手段威脅配合，誇張情節震驚各界。知名足球球評石明謹發文透露，在足球圈的各種群組已開始出現抨擊其中一名受害者簡奇陞的耳語，他為此諷刺「說奇陞會遲到我想她一定會承認，所以是因為她愛遲到才抽她的血？」

台師大女足抽血案近日引發關注，在鏡頭前露面吹哨的學生簡奇陞，在事件引發熱議後，給外界留下勇敢印象的同時，近日卻也遭到質疑「口條太清楚、情緒太冷靜，不像受害者」。民進黨立委陳培瑜對此無奈表示「事實是，和她一起開記者會的同學，他們兩人單獨的承擔了莫大的壓力，所以得繼續勇敢站在第一線、繼續好好說話、繼續大聲的吹哨，讓體制改革持續不斷」。

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石明謹今上午也在臉書發文指出，相信足球圈的朋友，已經陸續在各種群組中，看到很多耳語，開始做「平衡報導」，抨擊簡奇陞。

石明謹表示，這些耳語不外乎：「聽說她就本來就很難搞，國中、高中的時候也都一直不服從教練，出來亂不意外」、「這個都是蓄意的啦！不然怎麼會那麼剛好有拍影片、偷錄音，她就是一直處心積慮想要整老師」、「她就是球踢得不怎麼樣，跟不上老師的要求，練球又愛遲到，所以今天才會搞成這樣」。

石明謹直言，「聽到這邊我就大笑舉手發問了：『說奇陞會遲到我想她一定會承認，所以是因為她愛遲到才抽她的血？』」

石明謹在另一則發文也強調，學術倫理與刑事調查，就讓它照著應有的程序走，但是如何彌補這個巨大的傷口，絕對是當務之急。

石明謹強調，師大必須誠實面對在這個過程中所犯下的錯誤，甚至主動清查其他項目是否有類似的權勢罷凌或是不當對待，不單單只是抽血實驗，所有對學生不合理的要求，都應該予以導正。

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