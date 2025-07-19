薇帕颱風海警解除時間曝！明續防強風豪雨

氣象專家指出，薇帕颱風持續西行，預估最快今天下午就會解除海上颱風警報，但因颱風外圍環流龐大，預估週日仍持續會有風雨，除了東部、南部需慎防顯著降雨及強風，西半部也將有午後大雷雨。（圖擷自臉書）

2025/07/19 08:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，薇帕颱風持續西行，預估最快今天下午就會解除海上颱風警報，但因颱風外圍環流龐大，預估週日仍持續會有風雨，除了東部、南部需慎防顯著降雨及強風，西半部也將有午後大雷雨。專家也提醒，薇帕遠離後到月底前，大氣環境條件仍不穩定，不但水氣較多，熱帶擾動再來報到的機會也會相對偏高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」今晨發文指出，根據氣象署指出，薇帕颱風正以每小時18公里速度，向西北轉西北西方向進行；若行進速度及方向不改變的話，預計今天下午就會解除海上颱風警報。

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「林老師氣象站」提醒，由於薇帕颱風屬於季風低壓型的熱帶擾動，環流雲系相當大，且外圍風雨也最明顯；因此迎風面的風雨仍會持續，宜蘭以南山區及恆春半島的降雨將會最為顯著，南投及高屏山區的過山陵線風雨也會不小，可能還會持續到明天的白天。

「林老師氣象站」也說明，薇帕颱風所在的大低壓帶內，還有其它擾動正在醞釀，只要發展成熟，就可能是下一個熱帶擾動系統。「林老師氣象站」強調，這個大低壓帶估計到7月底，都會在南海至菲島東部外海、關島附近，也就是到月底前，台灣仍位於一個較不穩定的大氣環境條件，不但水氣較多，熱帶擾動再來報到的機會也會相對偏高。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書發文指出，因為環流中心繞過呂宋島北端地形，路徑比預期較為偏北，暴風圈又有擴大趨勢，因此就有機會掠過海警發布線範圍，不過未來路徑依然是要通過台灣以南，並往廣東沿岸靠近，預估今天晚間就會開始遠離台灣，因此警報時間應該不會持續太久，繼續發布陸上颱風警報的機會也很低。

吳聖宇也說明，要特別注意的仍是颱風寬廣的外圍環流帶來的降雨，受到颱風北側寬廣的外圍環流影響，昨晚起至今日東半部、恆春半島要留意局部大雨或豪雨發生機會，甚至在花東地區有局部大豪雨出現的可能性，西半部地區則是受到山脈屏障，除了高屏一帶有降雨機會外，其他地方的降雨會明顯偏少。

至於週日颱風逐漸遠離，除了迎風面的東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨之外，西半部也將有局部午後大雷雨發生機會，提醒大家周末安排活動的話要特別注意。

吳聖宇也提醒，風力的部分要提醒台灣南北兩端留意強陣風，北邊包括基隆北海岸、桃竹沿海、東北角到宜蘭沿海一帶，還有臺北盆地內，南邊則包括台東沿海、恆春半島沿海、高屏沿海及綠島蘭嶼一帶，都會有強陣風發生機會，其他地方的風力就相對比較小一些。

吳聖宇指出，因為環流中心繞過呂宋島北端地形，路徑比預期較為偏北，暴風圈又有擴大趨勢，不過預估今天晚間薇帕颱風就會開始遠離台灣，因此警報時間應該不會持續太久，繼續發布陸上颱風警報的機會也很低。（圖擷自臉書）

「林老師氣象站」今晨發文指出，根據氣象署指出，薇帕颱風正以每小時18公里速度，向西北轉西北西方向進行；若行進速度及方向不改變的話，預計今天下午就會解除海上颱風警報。（圖擷自臉書）

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