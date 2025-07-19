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    「薇帕」颱風外圍環流發威 合歡山出現10級強陣風

    「薇帕」颱風外圍環流發威 合歡山18日晚間已出現10級強陣風 。（資料照，記者張協昇攝）

    「薇帕」颱風外圍環流發威 合歡山18日晚間已出現10級強陣風 。（資料照，記者張協昇攝）

    2025/07/19 06:50

    〔記者張協昇／南投報導〕「薇帕」颱風雖未登陸台灣，但外圍環流已帶來強風豪雨，合歡山昨晚（18日）已觀測到10級強陣風，中央氣象署日月潭氣象站提醒民眾，颱風影響期間，將為南投高山區帶來強風豪雨，不僅仁愛鄉、信義鄉的中高海拔山區會有局部強陣風發生，且強陣風可能沿河谷前行，造成低海拔山區也會出現罕見的強陣風，民眾請勿前往高山溪谷活動，並應慎防樹倒、土石崩落。

    「薇帕」颱風昨近午發布海上颱風警報後，今凌晨暴風圈籠罩巴士海峽，今、明兩天影響台灣最劇，日月潭氣象站表示，颱風影響期間，除了造成部分地區出現強陣風外，將為南投平地帶來累積總雨量50至100毫米、山區更達150至300毫米，不容輕忽。而過山氣流可能造成沉降增溫現象，局部地區高溫恐超過36度以上，提醒農友做好相關預防措施，慎防農業災損。

    此外，玉山國家公園管理處在昨天發布海上颱風警報後，已公告全面禁止入園活動， 玉管處已請還未上山的山友，取消連續假日的登山行程。至於仍滯留園區的登山隊伍，經統計共有14隊55人（玉山線8隊28人、南二段3隊11人、新康1隊7人及其他路線2隊9人），也已請山友隨時留意最新氣象等資訊，做好應變準備，盡速與留守人聯繫，立即安排下撤或避難規劃，離開危險區域。

    受「薇帕」颱風外圍環流影響，合歡山18日晚間觀測到10級強陣風。（圖截取自氣象署網站）

    受「薇帕」颱風外圍環流影響，合歡山18日晚間觀測到10級強陣風。（圖截取自氣象署網站）

    玉山國家公園管理處18日公告全面禁止入園活動。（記者張協昇攝）

    玉山國家公園管理處18日公告全面禁止入園活動。（記者張協昇攝）

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