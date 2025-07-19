薇帕颱風「環流龐大」今最接近台灣！吸飽水氣雨炸10縣市

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薇帕颱風外圍環流很廣，「吸飽了水氣，環流體型非常龐大」，同時提醒薇帕屬典型季風低壓型颱風，單看暴風圈來判斷影響程度容易失真，呼籲民眾別因暴風圈沒碰到陸地就輕忽其威脅。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/19 07:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，位於位於巴士海峽的第6號颱風「薇帕」（國際命名WIPHA），未來將以向西北西轉西的方向，朝東沙島海面及廣東前進，今天（19日）仍最接近台灣，東半部降雨最明顯，各沿海風浪亦大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薇帕颱風外圍環流很廣，「吸飽了水氣，環流體型非常龐大」，同時提醒薇帕屬典型季風低壓型颱風，單看暴風圈來判斷影響程度容易失真，呼籲民眾別因暴風圈沒碰到陸地就輕忽其威脅。

請繼續往下閱讀...

今日天氣方面，持續受到颱風外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及南投、高屏山區雨勢明顯且持續，容易出現大雨或局部豪雨，今晨氣象署也對宜花東等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，提醒當地提防短延時強降雨，尤其東部及東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部以北山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

今日氣溫方面，東半部高溫約26、27度，西半部約32至35度，其中新竹至彰化因背風沉降影響，有局部36度以上高溫發生的機率，感受上較為悶熱，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約25至27度。

氣象署表示，受颱風外圍環流影響，恆春半島局部地區有平均風9級或陣風11級以上發生的機率，新竹以北、基隆北海岸、東半部地區、台中、南投山區、南部沿海及各離島也容易有平均風6級或陣風8以上的強風；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到3至5米左右或以上，非必要請避免前往海邊活動。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風外圍環流影響，環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日白天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；晚起颱風逐漸遠離，整體降雨趨緩。

下週一至五受低壓帶影響，水氣偏多，天氣仍不穩定；東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下週二至週五中部以北地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下週三、四風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週一受低壓帶影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 34 32 ~ 43 28 ~ 39 24 ~ 28

今日天氣方面，持續受到颱風外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及南投、高屏山區雨勢仍明顯且持續，容易出現大雨或局部豪雨，今晨氣象署也對宜花東等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，提醒當地提防短延時強降雨。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法