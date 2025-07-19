07/19 各報重點新聞一覽

中選會昨張貼罷免成案公告，成案立委包含新北市羅明才；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣林思銘。（記者李文馨攝）

2025/07/19 06:43

自由時報

大罷免31：0確定 罷藍委增江啟臣5人 8/23投票

國民黨立委罷免案確定有卅一件完成二階連署，首波廿四件罷免案將於七月廿六日投票。中選會昨公告第二波罷免案，包含新北市羅明才、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘等五案全數成案，加上日前審定通過的南投縣馬文君、游顥案，八月廿三日共有七件立委罷免案將與核三重啟公投同日舉行。

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中科交地 台積電1.4奈米廠年底動工 兩年建4座廠 拚2027年試產

中部科學園區昨舉辦二十二週年慶，台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭率廠商道賀慶祝，中科管理局局長許茂新宣布，中科二期擴建已正式交地給台積電，台積電也承租土地，預計今年底四座廠將動土，興建期間兩年，拚二○二七年底完成風險性試產，二○二八年下半年正式啟動二奈米以下先進製程。

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剴剴條款立院三讀 虐死未滿7歲童 可處死刑

一歲男童「剴剴」遭保母虐死，震驚全台。立法院昨天三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第二七二條之一及第二八六條修正草案，增訂凌虐未滿七歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文，拉高的幅度比現行法對殺人者，可處死、無期或十年以上徒刑更重。

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聯合報

剴剴案修法三讀！虐死未滿7歲童 最重死刑

劉姓保母姊妹虐死一歲男童「剴剴」案震驚社會，立法院昨三讀通過刑法部分條文，增訂二七二之一條，凌虐未滿七歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；另修正通過二八六條，若凌虐七歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

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美「天才法案」過關…穩定幣發行合法化 為各產業使用鋪路

美國聯邦眾議院十七日通過三項加密貨幣法案，其一為已獲聯邦參議院通過的穩定幣法案「天才法案」（Genius Act），將送交總統川普簽署生效，成為美國首部規範穩定幣的聯邦法規。

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中國時報

蕭美琴：不挑釁 捍衛兩岸現狀

副總統蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）活動，談及兩岸議題時，蕭美琴重申捍衛穩定的現狀符合區域利益，並表示台灣人民愛好和平，是世界上最友善的民族之一，不尋求衝突，也不會挑釁對抗。數十年來，台灣人民與企業為中國的成長與繁榮做出貢獻，而這一切只有在和平穩定的環境下才有可能實現，「軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會」。並強調，「捍衛穩定的現狀是我們的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益。」

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剴剴條款 虐殺未滿7歲童可判死

男童「剴剴」遭虐殺案引發輿論譁然，民眾疾呼提高刑罰的聲音不斷。立法院會18日三讀通過新增《刑法》第272之1條修正案，對於以凌虐方式殺害7歲以下幼童者，處死刑或無期徒刑；並修正通過第286條草案，加重凌虐7歲以下幼童致死的刑責，最重處死刑。

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中科台中二期園區擴建案，6月交地台積電（圖紅圈處），4座廠今年底動土。（中科管理局提供）

立法院昨天三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第二七二條之一及第二八六條修正草案，增訂凌虐未滿七歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文。（記者陳逸寬攝）

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