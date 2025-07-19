10縣市大豪雨、豪雨特報！花東炸大雷雨、富里一級淹水警戒

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨氣象署對宜花東等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，同時也對花蓮、台東發布大雷雨即時訊息。（圖擷自氣象署）

2025/07/19 06:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨氣象署對宜花東等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，同時也對花蓮、台東發布大雷雨即時訊息。花蓮縣富里鄉也發布一級淹水警戒。

今晨4點20分氣象署對10縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中花蓮、台東為大豪雨，宜蘭、高雄、屏東、南投為豪雨，基隆、新北、桃園、台中為大雨，提醒當地留意局部豪雨或大豪雨，並注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

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今晨5時52分氣象署也對花蓮、台東發布大雷雨即時訊息，持續時間至6時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據水利署防災資訊網顯示，花蓮縣富里鄉也發布一級淹水警戒。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨氣象署對宜花東等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，同時也對花蓮、台東發布大雷雨即時訊息。（圖擷自氣象署）

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