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    薇帕颱風發威！13縣市豪大雨特報 橘紅雨彈炸花東

    中央氣象署22時15分對15個縣市，發布大雨、豪雨及大豪雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署22時15分對15個縣市，發布大雨、豪雨及大豪雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/07/18 23:15

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（18）日22時15分，針對全台15個縣市，發布大雨、豪雨及大豪雨特報，尤其花東地區要慎防局部豪雨或大豪雨。

    氣象署表示，今晚至明晨花蓮縣山區及台東縣山區，恐有局部豪雨或大豪雨；恆春半島、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）及宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區，則有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、宜蘭、北部、台中、南部及嘉義山區，亦有局部大雨發生的機率。請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區請慎防坍方、落石及土石流；低窪地區請慎防積水。

    大豪雨地區為，花蓮縣、台東縣；豪雨地區為，南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣；大雨地區為，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市。

    另外，氣象署也發布雷雨編號0439，針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至23時30分止，提醒南部民眾特別注意。

    屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至23時30分止。（擷取自氣象署網站）

    屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至23時30分止。（擷取自氣象署網站）

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