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    孩子快回高雄吧！思念子女卻不敢打擾 婦人憂鬱厭食險釀悲劇

    太思念子女不敢打擾，高雄婦人（右黃衣者）憂鬱厭食險釀悲劇。（民眾提供）

    太思念子女不敢打擾，高雄婦人（右黃衣者）憂鬱厭食險釀悲劇。（民眾提供）

    2025/07/18 23:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鹽埕一名66歲顏姓獨居婦人，因太想嫁到在外地打拚的2個女兒，又不敢打擾她們的生活，不僅出現憂鬱症，還有了厭食狀況，她吃不下飯也不想吃藥，最後體力不支躺在住處，因鄰居久未見她出門，叫門也不應只好報警協尋，警方到宅訪查，婦人用盡一絲氣力回應，才及時獲得送醫。

    鹽埕分局今（18）日表示，顏婦虛弱地躺在房間內，身體微微發抖，經了解，婦人不想打擾在外地忙碌工作的兒女，默默思念著子女，靜靜地獨居在家。

    近日因心情低落，導致多日未進食、體力不支，鄰居長達3天未見顏婦出門，擔心她發生意外，只好通知警方協助尋人。

    鹽埕分局建國四路派出所警員彭楓雅、許原彰於前夜，趕往鹽埕區顏姓婦人（66歲）住處，隱約聽見屋內似乎有微微動靜，開門而入見顏婦躺在地上，微微發抖，員警立即將顏婦攙扶至門口，同時通知救護車將她送醫，緊急施打營養針補充體力，所幸及時發現失蹤婦人，經醫院檢查並無大礙。

    太思念子女不敢打擾，高雄婦人（右一）憂鬱厭食險釀悲劇。（民眾提供）

    太思念子女不敢打擾，高雄婦人（右一）憂鬱厭食險釀悲劇。（民眾提供）

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