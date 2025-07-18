金門韌性演習差4分鐘解除交管 女子騎機車擅闖接受「勸導」警不罰

金門實施城鎮韌性演習，一名女子在解除交通管制前，騎機車上路。（讀者提供）

2025/07/18 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣城鎮韌性演習今天登場，就在解除交通管制還有4分鐘的時候，1名王姓女子前往自動提款機領完錢後，竟無視空蕩蕩的街道，打算騎機車回家；警方說，王女被攔查後願配合掩蔽，因此未對王女開罰。

金門實施防空避難疏散演習，極少有民眾於交通管制期間違規還「拋頭露面」，加上17日台北市韌性演習，才有1位男子在路上徘徊，對警方上前告誡不配合避難，恐遭民防法3萬至15萬元罰款；當王女在街上當著演習眾人面前，大喇喇騎車經過，是否也將面臨巨額罰款？在地方引起關切。王女說，當時並未聽到演習警報，前面也沒人攔她。

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金門縣警察局金城分局長朱政憲說，重要關鍵就在於當事人是否「勸導後仍未配合」？如果當事人不聽勸導、不願配合，當然依違反《民防法》第25條裁處3萬元至15萬元罰款。他說，台北市那1例就是因為當事人經告誡後仍不配合避難。

朱政憲說，中央於城鎮韌性（防空）演習實施計畫中即說明，演習期間，民眾若有未配合有關防空避難、疏散等管制及演練，先以勸導方式，「勸導後仍未配合者」再引用民防法第25條裁處。

他說，王女接受警方調查時回覆，是誤認防空演習還未開始，才從某證券公司騎機車上路；員警發現後上前攔停並引導避難，王女並沒有攔停勸阻不聽，認定王女未違反民防法等相關法規。

金門實施城鎮韌性演習，一名女子在解除交通管制前，騎機車上路，警員發現上前攔查。（讀者提供）

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