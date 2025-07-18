屏187線潮州、崁頂要道黃燈轉紅燈時間過短 用路人抱怨

屏187線和國道三橋下道路打通後，車輛更加匯集，肇事件數增加。（記者陳彥廷攝）

2025/07/18 21:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返潮州和崁頂的要道屏187線，在開通平交道通路後反而成為縣內危險路口。屏警交通隊新增不同時相及左轉車道，卻反而引來因左轉號誌黃燈轉紅燈時間疑似過短讓用路人抱怨，同條路南側的崁頂郵局至國中間的紅綠燈也不連鎖。對此，交通隊回應，燈號時間依規定設置，連鎖部分則會再到場現勘，視情況進行微調。

屏187線及國道3號橋下的路口，原為T字路口，本就是崁頂北往潮州鎮及南赴東港鎮的重要路口，車流量大，後來鐵路平交道東移至國道三下並打通形成正交路口，車輛更是匯聚於此，被列管為易肇事路口。為改善，交通隊去年開始進行時相輪放的方式讓車輛通行，在屏187線由南往北綠燈先放，由北往南則仍為紅燈，避免左轉車與直行車交織。

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不過，有用路人日前經過該路口，卻因南側停止線仍是綠燈而通過，但還沒到橋下的停止線，燈號已立即從黃燈變為紅燈，時間極短導致必須急煞，有民眾認為兩條停等線的距離，顯然不及時速50公里到靜止的停止距離是抱怨連連，認為應延長黃轉紅時間。

屏縣交通隊則說，黃燈的作用是提醒用路人通行權即將結束並準備停車，經實地了解確實會出現車輛剛通過第一個停止線、尚未抵達第二個停止線前號誌就轉為紅燈的情況，主要是黃燈時間設定3秒，但這是依據道路交通標誌標線號誌設置規則而定，仍呼籲用路人經過路口理應減速通過。

同條路上更南側的崁頂國小到崁頂郵局路段，則是有用路人發現若由南往北開，崁頂國小前綠燈起步後，只有首輛車能在稍微超出速限情形下，通過北側約160公尺的崁頂郵局紅綠燈，後方車輛皆只能停車，顯然不連鎖，這也引來用路人抱怨，對此，屏縣警局交通隊指出，號誌設定以同路段綠燈續進為主，因崁頂國小在上下學路段有行人時相，亦有可能影響，但接獲民眾反應兩處路口號誌未完全連鎖將實地檢視號誌運作後，視需要進行調整。

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