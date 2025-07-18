屏東夏日狂歡祭開嗨！無人機、煙火秀超炫 童話冰宮城堡下雪了

「屏東夏日狂歡祭」今（18）晚舉辦開幕式。（記者羅欣貞攝）

2025/07/18 21:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕超受親子歡迎的「屏東夏日狂歡祭」今（18）晚開幕式，無人機在夜空中排出3D效果的屏東水果、樂園遊具，璀燦煙火接著劃破天際震撼登場，屏東縣長周春米陪伴搶先遊園的大小朋友同賞，美麗精彩，現場驚呼聲連連。

「屏東雖無大型遊樂園，但整座城市都是孩子的遊戲場！」周春米說，縣府在全縣設置27座共融遊戲場，巡迴鄉鎮辦理自由遊戲，今年兒童節還把縣府變成遊樂場，夏日狂歡祭則搬來大型遊具打造美式嘉年華氣氛。

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夏日狂歡祭邁入第四年，有「狂歡樂園」、「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「夏日遊園派對」及「Sweet Bar」。其中「甜蜜の森」，邀請日本藝術家Akane以動物融入屏東水果元素，創作出5隻超萌角色。

今年還以童話故事「白雪公主」打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，周春米今晚穿著雪衣開箱冰宮，體驗超過13米長的冰雕溜滑梯、冰屋及冰雕迷宮。

縣府傳播暨國際事務處說，冰宮採索票入場，開園期間每日下午2點開放索票，平日規劃10個體驗場次，週五及週六增加到12場次，每場次開放50人入場，溫度低於零下10度，請民眾準備大衣或雪衣保暖。

機械遊具設置七組大型遊具，搭配三座歡樂氣墊城堡及適合小童的夏日兜風樂園，組成夏日「狂歡樂園」。假日加碼的遊園派對，每週六及週日下午5點、6點30分及7點30分各舉行1場。

夏日狂歡祭活動全部免費入場，明天起到8月31日，除了週三的活動修整日，每天下午3點到晚間9點準時開園，考量週五及週六人潮較多，延長到晚間10點。

屏東縣長周春米開箱會下雪的冰宮。（記者羅欣貞攝）

「屏東夏日狂歡祭」開幕式無人機表演精彩。（記者羅欣貞攝） （記者羅欣貞攝）

「屏東夏日狂歡祭」今晚開幕式無人機表演引現場驚呼。（記者羅欣貞攝）

「屏東夏日狂歡祭」今晚開幕式煙火秀美翻。（記者羅欣貞攝）

海盜船遊具受歡迎。（記者羅欣貞攝）

屏東夏日狂歡祭今晚開幕，民眾搶先玩，開心和縣長周春米互動 。（記者羅欣貞攝）

「屏東夏日狂歡祭」今（18）晚開幕。（記者羅欣貞攝）

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