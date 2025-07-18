輕颱「薇帕」持續增強！大雨、豪雨時間地點一次看懂

氣象署今天晚間8時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/18 21:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「薇帕」還在持續增強、擴大暴風圈！中央氣象署今天（18日）晚間8時30分發布最新颱風警報，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面將構成威脅，並預估颱風強度有稍增強、暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署技正林秉煜表示，薇帕颱風之後會進入南海，因為水域較寬廣、海水溫度較高，因此颱風還會持續增強且擴大，台灣也在季風低壓帶環境內，颱風周圍水氣多、外圍環流涵蓋部分水氣也很豐沛，就算是季風低壓帶邊緣，其風力也很強。

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今天晚間8時，薇帕颱風的中心位置在北緯19.2度，東經121.8度，即在鵝鑾鼻的南南東方約320公里處，以每小時19公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，海上警戒區域包括台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

林秉煜表示，從雷達回波圖能看到，東部下雨狀況明顯，而颱風持續往西北西移動，這樣下雨狀況會持續到明天（19日）深夜，一直延續到下週日（20日）白天，東半部的雨勢才會逐漸減小。

氣象署也提醒，受到颱風外圍環流影響，今晚到明天（19日）花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨；大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

薇帕颱風未來還有增強、暴風圈擴大的趨勢。（氣象署提供）

氣象署提醒注意海邊浪高。（氣象署提供）

氣象署持續發布陸上強風特報。（氣象署提供）

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