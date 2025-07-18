台南關子嶺夏日山車祭登場 拉山車巡行熱鬧

關子嶺夏日山車祭今天下午登場。（記者楊金城攝）

2025/07/18 21:07

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅夏日好Chill推出關子嶺夏日山車祭，今天（18日）傍晚5點在白河關子嶺不動明王（火王爺）神誕日登場，近200人穿浴衣、拉山車、踩街，讓關子嶺氣氛熱鬧非凡，有遊客還熱情Cosplay成不動明王，把想像力變成裝扮力，雖然下雨，眾人齊心協力拉山車巡行1公里遠，揭開關子嶺夏日山車祭系列活動，帶動暑假觀光。

關子嶺夏日山車祭配合關子嶺溫泉守護神「不動明王」的神誕日舉辦，結合信仰文化與觀光體驗，打造融合儀式感、創意感與夏日涼感的踩街慶典，現場熱力四射，在「東方藝術團」的扇舞開演炒熱氣氛後，一行人在雨中拉動山車從寶泉橋出發，一路途經溫泉露頭、關子嶺老街、不動明王廟及不同風格的湯泉旅宿，抵達富野溫泉會館。參加山車巡行的遊客不但可獲得專屬紀念品拍拍扇、溫泉券優惠、限量浴衣，還能品嘗沁涼芒果冰，讓人吃的Chill不攏嘴。

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西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，拉山車巡行在補給站及終點站提供名店白河鈺雪蓮子冰與玉井有間冰舖芒果冰，還有市集與那卡西走唱秀演出，讓遊客多留宿一晚體驗關子嶺的美好，還可以順遊東山175咖啡公路眺望嘉南平原，品嘗東山咖啡的獨特魅力，展現節慶觀光吸引力。

關子嶺明天（19日）還有「夏Chill清涼創意大賽」，邀請調飲師以神祕箱内的食材、用技藝決定成績；26日在嶺頂公園則有蝴蝶遊樂園活動。

關子嶺夏日山車祭，眾人齊心協力在雨中拉山車。（記者楊金城攝）

關子嶺夏日山車祭，扇舞舞動氣氛。（記者楊金城攝）

關子嶺夏日山車祭，拉山車巡行關子嶺。（記者楊金城攝）

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