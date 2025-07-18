深澳小卷季又來了！7/19夜釣首發鮮嘗鮮贏 夜夜上演水舞秀

新北市瑞芳區漁會7月19日到8月3日在深澳漁港舉辦深澳小卷季，推出小卷福袋限量200份、免費品嘗限量600份。（記者俞肇福攝）

2025/07/18 21:13

〔記者俞肇福／新北報導〕每年的6月到9月是小卷盛產季節，新北市瑞芳區漁會7月19日到8月3日在深澳漁港舉辦「深澳小卷季」，推出小卷福袋限量200份、免費品嘗限量600份，還有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術現身，搭配深受民眾喜愛的夜間水舞秀，要嗨翻深澳漁港。

另外，喜歡夜釣民眾可報名參加從深澳漁港出發的夜釣行程，共有明天（19日）、7月25日、8月1日一共3場次，以「一支釣」方式體驗夜釣樂趣，報名詳情可上「新北漁樂快爆」粉絲專頁查詢「新北漁樂快爆」粉絲專頁。

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新北市農業局長諶錫輝說，深澳漁港為北台灣重要的小卷卸貨基地之一，鄰近東北角漁場，海域水質潔淨、海流穩定，是小卷洄游的重要捕撈海域，每年6月至9月是小卷產季，每到盛產期，不時可見滿載漁船進港，生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。

瑞芳區漁會總幹事黃志明說，深澳小卷季活動期間，每天晚間6點30分到9點有小卷主題水舞秀，每30分鐘一場，每場5分鐘。活動期間每個週末設有小卷市集，預計12攤，販售生鮮小卷及各式漁產品，現場也推出限量200份的超人氣小卷福袋，2盒（1盒小卷、1盒咪咪卷）特惠價只需100元；現場還有提供3種各限量200份的小卷料理免費試吃。2025年深澳小卷季活動，新北市政府同步辦理食漁教育課程，邀請專業講師透過圖卡及實體，介紹小卷的生態習性、捕撈方式等。

深澳小卷季還有五光十色光彩炫目的夜間水舞秀。（資料照，記者俞肇福攝）

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