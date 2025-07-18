往返台灣大道更方便! 台中353路公車 7/21延伸至「南社路二段」站

353路公車延伸進南社路二段社區。（圖：市府提供）

2025/07/18 20:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕因應龍井區住宅開發迅速，台中市交通局調整公車路線，自7月21日起，353路公車行駛龍井區路線，由原本的「天母櫻城」站延伸至「南社路二段」站，進一步服務龍泉里南側新興社區，讓社區居民往返沙鹿市區、台灣大道等地更為便捷。

交通局指出，台中市人口總數已近287萬人，海線地區啟動重大建設，國際級百貨購物中心投資前進海線，帶動消費與就業機會，人口跟著移入，近年龍井區龍泉里內多個社區建案陸續落成，尤其是南社路二段、南社三街一帶，人口逐漸增加，直達的公共運輸需求與日俱增。

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交通局長葉昭甫指出，評估行駛可行性與社區覆蓋率，針對地方需求與交通條件，達成對龍井區南社路二段、南社三街鄰近社區的公車路線調整，讓353路公車更緊密銜接地方需求。

交通局說明，龍井區龍泉里山上是近年陸續開發的社區，353路公車自7月21日起延伸至「南社路二段」站，更親近南社路二段、南社三街等新開發社區，總班次數不變，讓居民往返沙鹿車站、沙鹿市場、靜宜大學、弘光科大、光田醫院向上院區、台灣大道公車專用道更加方便。

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