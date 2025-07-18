薇帕海警發布 曾文水庫滿水位 防汛部署嚴陣以待

颱風「薇帕」接近，曾文水庫目前滿水位，南水分署超前完成防汛整備。（南水分署提供）

2025/07/18 20:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年第6號颱風「薇帕」生成，路線稍有偏北，氣象署發布海警，曾文水庫已逾滿水位，水利署南區水資源分署提前完成各項防汛整備檢查，全力因應。

南水分署指出，依氣象署資料顯示，薇帕預測今、明2天將通過巴士海峽，最接近台灣，受到颱風外圍環流影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，已超前部署防汛工作，並持續加強警戒。

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南水分署表示，水利署長林元鵬要求各水資源分署留意降雨之不確定性，謹慎操作放水，並與下游地方政府或單位保持密切聯繫，並備妥高濁度因應措施。

南水分署提到，將依集水區降雨入庫情形，滾動調整水庫防洪操作策略，適時調節性放水。

南水分署也提醒下游民眾遠離河床，注意放水警報，並下載行動水情App，隨時掌握最新水情資訊，提前因應防範。

南水分署觀測，截至今晚7點，曾文水庫的水位標高已超過目前滿水位228公尺，來到228.62公尺，蓄水率為100%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.39億立方米，水情穩定。

颱風「薇帕」接近，曾文水庫目前滿水位，全力防汛因應。（記者吳俊鋒攝）

颱風「薇帕」接近，曾文水庫目前滿水位，全力防汛因應。（記者吳俊鋒攝）

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