野柳女王頭頸圍116.59公分 斷頭危機再現？

新北市野柳女王頭原本是蕈狀岩，經由大自然鬼斧神工，深受國內外民眾喜愛。圖為女王頭在不同年代的外貌。（記者俞肇福攝）

2025/07/18 19:59

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區野柳女王頭深受國內外旅客喜愛，斷頭危機因為社群媒體的一張照片，再度引發外界討論。交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（北觀處）指出，女王頭2024年10月實測，女王頭頸圍116．59公分。北觀處長陳煜川今天（18日）晚間指出，北觀處每年委請學者定期監測，了解自然風化速度與影響；陳煜川指出，社群媒體討論熱烈的女王頭頸部裂痕照，是存在一段時間的節理面，是自然現象，但是北觀處將先請專業學者進行不定期監測，讓外界知曉他的情況。

有民眾今天（18日）在社群媒體Threads貼出女王頭照片，有一條明顯、長長的「裂痕」，民眾稱「這個裂痕，覺得女王有危險了！」女王頭斷頭引發討論。野柳地質公園表示，這條是自然風化的「節理面」，存在十多年，但「裂痕」有逐漸變得更明顯，變長且變深。

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野柳地質公園委外經營的業者湯錦惠指出，1994年「女王頭」的頸圍約220公分，2012年約130公分，2018年約125公分，對比2008年138.27分，10年間減少了20公分，比起31年前的220公分，更減少103.41公分。

陳煜川指出，女王頭2024年10月實際量測頸圍為116.59公分，根據歷年來的頸圍平均數來看，每年自然風化約縮小1公分，逐年變細；記者詢問陳煜川，女王頭還能撐多久？他說，學者專家也難以具體預估。

交通部觀光署北觀處長陳煜川今天（18日）晚間說，有關民眾在社群媒體上討論的女王頭有裂痕照片，將委請學術團隊進行不定期監測，再來跟外界說明報告。（記者俞肇福攝）

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