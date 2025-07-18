今晚到明晨最接近！薇帕颱風各時段風雨曝

氣象署提醒薇帕颱風的注意事項。（氣象署提供）

2025/07/18 19:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風今晚進入巴士海峽，中央氣象署提醒今晚到明天是颱風最接近台灣的時刻，颱風將進入巴士海峽及台灣南方近海，且颱風在大季風低壓中發展，外圍環流廣，隨颱風接近，顯著東風將使沿海與部分內陸出現強風。

氣象署說明各個風雨重點時段，週六（19日）到下週日（20日）晨最顯著；風勢則以北台灣、東南部、南台灣沿海，今天晚間到週六白天先後風起。今天晚間颱風進入台灣南方近海，東半部雨勢漸強，北部與南部有間歇陣雨；新竹以北、宜蘭沿海、東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖風力增強。

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氣象署說明，明天週六（19日）颱風移至台灣西南方海域，東半部持續有雨，南部降雨增多，花東山區有豪雨以上等級降雨。東半部、恆春半島、南投、高屏山區有局部大雨或豪雨；中北部山區、南部地區、大台北地區有局部大雨或較大雨勢。

另外，強風進入台灣海峽，西南沿海風起，在南高屏沿海、金門有8到9級強陣風；新竹以北、宜蘭沿海、東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖強風持續；桃園沿海、基隆北海岸、東北角、恆春半島易有9到10級強陣風；大台北地區則有較強陣風。

下週日（20日）颱風自台灣海峽西南方持續往廣東海面移動，清晨各地仍有明顯風雨，白天後風雨將逐漸減緩，趨緩程度視颱風遠離速度而定，仍須防範風雨影響。

氣象署提醒，今天基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島易有長浪；週六（19日）起南部沿海及澎湖易有長浪，而即使颱風遠離，下週二前（22日）這些地區仍有長浪發生機率，後續若有前往海邊活動務必注意安全。

氣象署今天傍晚5時30分發布最新的薇帕颱風海上警報。（氣象署提供）

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