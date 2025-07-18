舊衣回收箱變髒亂點 彰化和美清潔隊祭出「這一招」

彰化縣和美鎮舊衣回收箱滿了，民眾就直接把舊衣丟在回收箱外。（賴清美提供）

2025/07/18 19:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太可惡！舊衣回收箱很容易就變成髒亂點，彰化縣和美鎮公所不忍了，清潔隊決定調整回收箱放置地點，通通改到有路口監視器的地方，一旦再發現民眾亂丟在回收箱的外面，只要證據確鑿就會循線開罰，可開罰1200元到6000元！

縣議員賴清美指出，舊衣回收箱是美意，讓舊衣可以回收再利用，而不是當成垃圾丟掉。但是常常都看到舊衣回收箱因為被舊衣擠爆了，後續要丟舊衣的民眾，就會放在回收箱外面，讓回收箱變成了髒亂點。

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和美清潔隊強調，鎮公所上網招標的舊衣回收箱，由回收業者負責清運管理，業者都會定期來清運，如果回收箱已滿，民眾也可以直接交由清潔隊回收車，回收車也會收運。但少部分民眾，往往就是直接放在回收箱外面，只要有一包舊衣放在回收箱外面，接著就會有第二包，還會有人趁機拿垃圾來丟著。

為了避免回收箱變成髒亂點，清潔隊強調，將會調整回收箱的地點，也就是以有路口監視器地段為優先，才能透過監視影像針對亂丟者來開罰。為了避免回收箱成為髒亂點，只要清潔隊收運垃圾有看到回收箱外的舊衣，都會先行清運再說，避免在「破窗效應」下，回收箱會變成垃圾山。

和美鎮長林庚壬強調，民眾不穿的舊衣可以拿到回收箱，也可以直接打包交給回收車，不能直接丟在回收箱外面，一旦證據確鑿就會開罰。

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