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    全國科展台南2國中奪冠 建興、長榮稱霸化學、生物科

    全國科展台南市推薦17件優秀作品參展，獲縣市團體獎第3名。（南市教育局提供）

    全國科展台南市推薦17件優秀作品參展，獲縣市團體獎第3名。（南市教育局提供）

    2025/07/18 19:17

    〔記者王姝琇／台南報導〕第65屆中小學科學展覽會，台南共推薦17件優秀作品參展，表現亮眼，其中建興國中、長榮高中國中部分別勇奪化學科與生物科全國第一殊榮，建興國中更榮獲學校團體獎第1名，台南亦摘下縣市團體獎全國第3名。

    全國科展為中小學科學教育的最高殿堂，今年全國共計1萬122件作品參展，最終僅442件進入全國決選，競爭激烈。教育局長鄭新輝表示，台南市17件參展作品題材多元、視角新穎，涵蓋自然觀察、工程應用及環境永續等面向，充分展現學生在研究上的深度與廣度，成果也令人振奮。

    建興國中以《拜「鈀」兄弟：「催」出氧氣的化學力量》為題，榮獲國中組化學科第1名。團隊運用奈米技術合成多孔氧化鎳（NiO）摻雜鈀（Pd）奈米酵素，成功開發出高效率、高穩定性的催化材料，可有效分解雙氧水並釋放氧氣。研究成果具備良好實用性與社會價值，未來可望應用於急救氧氣供應系統。

    長榮高中國中部以《「蜈」可取代的多腳魔王-探討長足衛蜈蚣的型態與生態行為》為題，榮獲國中組生物科第1名。團隊從台灣常見節肢動物「長足衛蜈蚣」出發，深入分析其構造、生長歷程、棲息習性與領域行為，展現學生在野外觀察、實驗設計與行為分析上的精湛能力，體現極高的探究深度與原創精神。

    東光國小以《地質改良樁在砂質地層中穩定學校教室》為題，榮獲國小組地球科學科第2名。研究靈感源自學校暑期拆除舊教室時，觀察到地下水湧出現象，進而探討地層下陷與建築穩定性的關聯。團隊運用模型模擬地質改良樁對建築穩定的影響，展現出對地層結構與工程概念的高度理解與實作能力。

    東區復興國小以《塑材過招 電子雲湧》為題，榮獲國小組生活與應用科學（三）第3名。團隊跳脫以現成材料摩擦起電的傳統模式，自行研發可塑性摩擦材料，並將其應用於吸附塑膠微粒與煙霧等環境淨化裝置，研究成果兼具創新性與實用性，展現學生豐沛的實作潛能與應用視野。

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