汕尾國小風帆船隊教練團蹼泳獲佳績 證明非紙上談兵

汕尾國小風帆船隊在昨天賽事奪佳績。（許瑞真提供）

2025/07/18 19:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小風帆船隊逐漸闖出名號，小選手卻誤以為教練團只會「光說不練」，教練團特地報名今年全國蹼泳公開水域錦標賽，以佳績證明實力。其中60歲許瑞真還是參賽最高齡女性。汕尾風帆船小將今（18）日挑戰屏東縣海域安全共榮計畫水域運動競賽，完全信服教練團調度，林園中學國二生黃淞鎮拿下1500公尺立式划槳（SUP）青少組冠軍，全隊大有斬獲。

許瑞真、蔡秉諺及蔡文雄一家三口在國內水上運動相當活躍，出任汕尾國小風帆船隊教練團，他們一起報名本月十三日在大鵬灣舉行的2025全國蹼泳公開水域錦標賽，許瑞真奪獨木舟女子個人組亞軍，蔡秉諺搭檔黃淞鎮拿下雙人獨木舟1500公尺公開組亞軍，蔡文雄則獲獨木舟第四名。

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許瑞真、蔡文雄不是為了想證明寶刀未老，而是小朋友訓練時總愛頂嘴開玩笑，「你們又不下水」，因而集體報名參賽，讓孩子們知道訓練不是紙上談兵，且隨即在昨天車城海口舉辦的比賽收到效果。

黃淞鎮是大贏家，奪下1500公尺SUP繞標賽青少年男子組冠軍及500公尺季軍，黃淞鎮、黃淞騏兄弟及莊庭銨更包辦500公尺青少年男子組獨木舟繞標賽前三名，黃莉媗、許舒涵分獲500公尺SUP繞標賽青少年女子組亞、季軍，蘇柏叡拿500公尺獨木舟繞標賽公開組季軍。

蔡文雄、許瑞真難得參賽，這次為了小朋友奮力一搏。（許瑞真提供）

蔡秉諺為國內水上運動選手。（許瑞真提供）

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