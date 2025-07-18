啟人疑竇! 台南元和宮百年文物遭竊 意外爆出主委「失聯」逾3個月

元和宮重修神尊曾經舉辦出火科儀，目前全數安座於臨時行館。（記者王姝琇攝）

2025/07/18 18:49

〔記者王姝琇／台南報導〕網友今天在「宗教爆料」臉書貼文表示，元和宮古物繡布及神轎遭竊，已被轉手賣掉，請廣大網友幫忙協尋，並呼籲各界勿收取不明來路的文物，廟方已報警；另意外爆出元和宮主委王炳元「失聯」，廟方將舉辦委員會改選。

元和宮人員今天透過「宗教爆料」臉書貼文表示，廟內1頂價值不菲的茄苳入石榴神轎，及多張三角旗、元和宮百年振樂社繡布遭竊，請廣大網友幫忙協尋。元和宮唐姓爐主提及，目前要等委員會改選完成後，再針對這些失竊古物持續協尋，並討論廟體重修進度，屆時將重新「置天案」稟告上天，盼能正式出火，也點出之前出火科儀並未獲管委會便自己行事。

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廟方表示，今天傍晚再度清點廟內文物，發現失竊物不只這些，另外有2頂文轎、頭旗、涼傘等也不翼而飛，而原協尋的茄苳入石榴神轎（武轎）已被拆解出售。財損無法估計。

原任主委王炳元任期已滿，但未提出改選進度遭主管機管民政局糾正，唐爐主說，與王最後聯繫是4月份，迄今已超過3個月未連繫上，他的手機也未接，在各方支持下出面協調相關事宜，並角逐第17屆主任委員之位，期許能讓廟務恢復、重回正軌；請信徒踴躍參與，一切後續事宜靜待新任管理委員會處理。至於王炳元「失聯」原因，他不願再多談。

元和宮重修進度停滯布條。（記者王姝琇攝）

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