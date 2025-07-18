石門水庫「台灣好行」升級 大龍門線聯票套票7/19線上開賣

桃市府觀旅局宣布台灣好行503線，19日起升級為大龍門線。市長張善政（右二）與宣傳大使合影，右一為日籍藝人夢多。（記者黃政嘉攝）

2025/07/18 20:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局今在名人堂花園大飯店辦「大龍門低碳旅遊記者會」，宣布台灣好行503石門水庫線明天起升級為大龍門線，且全國首創台灣好行3天4線電子聯票，另推出以大龍門線為基礎的限量主題套票，結合藍色公路遊艇及單車等低碳運具，可依遊程選擇遊覽薑母島、阿姆坪碼頭等地。

聯票、套票明早10點起線上開賣（https://www.kkday.com/zh-tw/product/27773 ）。觀旅局觀光管理科長饒栢丞表示，據觀旅局2023年統計，大龍門周邊景點人數1年逾1000萬人次，因此向交通部觀光署爭取503優化改線，起點在桃園客運中壢總站，終點從石門水庫地區延伸至大溪陵寢，沿途依舊行經龍潭大池、三坑老街等地，單程全票104元。

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4線聯票含大龍門線、501大溪快線、502小烏來線、506東眼山線，4線皆經慈湖、草嶺腳、大溪陵寢3站，3天內不限次數搭乘，優惠價270元，使用期限自後天起至明年3月底。

大龍門線主題套票目前含溪口台泰雅原民體驗、羅馬公路水路單車小旅行等4遊程，價格從680元至1220元不等，預計7月底再新增電輔車相關遊程。

觀旅局也找日籍藝人夢多擔任宣傳大使，夢多說，他搭過29次台灣好行，覺得非常方便又便宜，尤其喜歡到石門水庫吃魚；親子旅遊部落客加小菲說，暑假期間，最想帶孩子出去放電，推薦親子族群可到龍潭大池踩天鵝船，周遭店家吃鵝肉，以及龍潭綠杉林公園、名人堂花園大飯店，都適合親子遊玩。

桃市府今在名人堂花園大飯店舉辦「大龍門低碳旅遊記者會」。（記者黃政嘉攝）

台灣好行四線聯票及主題套票明早10點起線上開賣。（桃市觀旅局提供）

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