薇帕颱風明天最接近台灣 14船班航線、114航次停航
薇帕颱風路徑潛勢，今晚到明天清晨最靠近台灣。（擷取自中央氣象局網站）
〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風今晚到明天清晨最靠近台灣，交通部航港局今天（18日）傍晚公布，明天國內船班共有14航線、114航次停航，提醒民眾注意。
航港局預估明天（7月19日）共有14航線，計114航次停航：
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1、東港-小琉球：部分停航（開航23航次、停航27航次）。
2、鹽埔-小琉球：部分停航（開航3航次、停航3航次）。
3、金門-石井：全部停航（停航4航次）。
4、金門-五通：全部停航（停航24航次）。
5、基隆-馬祖：全部停航（停航2航次）。基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於明日11時公告。
6、南竿-莒光：部分停航（開航2航次、停航4航次）。
7、南竿-北竿：部分停航（開航18航次、停航18航次）。
8、南竿-東引：全部停航（停航1航次）。
9、南竿福澳-福州琅岐：全部停航（停航4航次）。
10、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（停航4航次）。
11、綠島-蘭嶼：全部停航（停航2航次）。
12、富岡-綠島：全部停航（停航13航次）。
13、富岡-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。
14、後壁湖-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。