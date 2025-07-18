薇帕颱風明天最接近台灣 14船班航線、114航次停航

薇帕颱風路徑潛勢，今晚到明天清晨最靠近台灣。（擷取自中央氣象局網站）

2025/07/18 18:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風今晚到明天清晨最靠近台灣，交通部航港局今天（18日）傍晚公布，明天國內船班共有14航線、114航次停航，提醒民眾注意。

航港局預估明天（7月19日）共有14航線，計114航次停航：

請繼續往下閱讀...

1、東港-小琉球：部分停航（開航23航次、停航27航次）。

2、鹽埔-小琉球：部分停航（開航3航次、停航3航次）。

3、金門-石井：全部停航（停航4航次）。

4、金門-五通：全部停航（停航24航次）。

5、基隆-馬祖：全部停航（停航2航次）。基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於明日11時公告。

6、南竿-莒光：部分停航（開航2航次、停航4航次）。

7、南竿-北竿：部分停航（開航18航次、停航18航次）。

8、南竿-東引：全部停航（停航1航次）。

9、南竿福澳-福州琅岐：全部停航（停航4航次）。

10、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（停航4航次）。

11、綠島-蘭嶼：全部停航（停航2航次）。

12、富岡-綠島：全部停航（停航13航次）。

13、富岡-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。

14、後壁湖-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法