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    薇帕颱風明天最接近台灣 14船班航線、114航次停航

    薇帕颱風路徑潛勢，今晚到明天清晨最靠近台灣。（擷取自中央氣象局網站）

    薇帕颱風路徑潛勢，今晚到明天清晨最靠近台灣。（擷取自中央氣象局網站）

    2025/07/18 18:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風今晚到明天清晨最靠近台灣，交通部航港局今天（18日）傍晚公布，明天國內船班共有14航線、114航次停航，提醒民眾注意。

    航港局預估明天（7月19日）共有14航線，計114航次停航：

    1、東港-小琉球：部分停航（開航23航次、停航27航次）。
    2、鹽埔-小琉球：部分停航（開航3航次、停航3航次）。
    3、金門-石井：全部停航（停航4航次）。
    4、金門-五通：全部停航（停航24航次）。
    5、基隆-馬祖：全部停航（停航2航次）。基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於明日11時公告。
    6、南竿-莒光：部分停航（開航2航次、停航4航次）。
    7、南竿-北竿：部分停航（開航18航次、停航18航次）。
    8、南竿-東引：全部停航（停航1航次）。
    9、南竿福澳-福州琅岐：全部停航（停航4航次）。
    10、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（停航4航次）。
    11、綠島-蘭嶼：全部停航（停航2航次）。
    12、富岡-綠島：全部停航（停航13航次）。
    13、富岡-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。
    14、後壁湖-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。

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