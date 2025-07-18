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    首頁　>　生活

    高雄智慧停車柱上線 即時辨識吊銷車牌

    高市建置7049個格智慧停車格，智慧停車柱具有自動辨識車牌功能，能抓出註銷的車牌。（記者黃良傑攝）

    高市建置7049個格智慧停車格，智慧停車柱具有自動辨識車牌功能，能抓出註銷的車牌。（記者黃良傑攝）

    2025/07/18 18:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市積極建置7049個智慧停車格，其中智慧停車柱具有自動辨識車牌功能，交通局與監理機關合作，鎖定註銷、吊銷的車牌，一掃瞄出該類車將即時發mail通報監理所，再通報警方拖吊、開單。

    不過，交通局強調智慧停車柱，主要辨識車牌而非駕駛人。因此，相關示警系統與訊息，並不會直接連線通知警方，包括通緝犯、無照駕駛的案件，智慧停車柱無法分辨或鎖定。

    據了解，若汽車有重大違規、酒駕、規費未繳納，或未按時驗車遭吊銷、註銷車牌者，監理機關提供相關資料輸入智慧停車柱，一旦柱內電眼掃描發現，訊息立即回報後端，監理機關將有專人即時把車位車格傳給交通大隊。

    警方一收到通報訊息，立即可出動趕至該停車格取締，比對車子引擎號碼，因這些車輛屬於不得上路車，警方依法拖吊並開罰。

    高市智慧停車柱逐漸增加、普及，警方將協調交通局、監理所合作，研議未來輸入贓車、失竊車輛資料至智慧停車柱可行性。

    此外，針對汽車未領用有效牌照、使用偽造、變造或矇領的牌照、懸掛他車號牌、未懸掛或不依指定位置等違規與不法，高市警方、交通局、監理所將研議能否透過智慧停車格破解，違者也將處新台幣3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。

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