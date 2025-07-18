警戒區域擴大！薇帕暴風圈進入巴士海峽 影響台灣時間、範圍曝

氣象署今天傍晚5時30分發布最新的薇帕颱風海上警報。（氣象署提供）

2025/07/18 18:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（18日）傍晚5時30分發布最新海上颱風警報，薇帕的暴風圈正進入巴士海峽，警戒區域擴大到台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面；今晚到明晨東半部、恆春到島注意豪雨。

今天下午5時，薇帕颱風的中心位置在北緯18.7度，東經122.6度，即在鵝鑾鼻的南南東方約400公里處，以每小時21轉24公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風。

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氣象署技正林秉煜表示，薇帕颱風是處在一個季風低壓環境內的颱風，整體季風低壓帶來的雲系的影響，今晚到明天東半部的雨勢會很明顯，且今晚到明天白天是薇帕颱風最接近台灣的時候，越晚雨勢和風力會越來越明顯，南部也會有明顯降雨。

林秉煜指出，根據目前的定量降水預報，今天晚上到明天白天東半部雨量很大，包括東半部、恆春半島易有豪雨，花東山區也要防豪雨以上強降雨，南部和大台北地區有局部大雨。

明天台灣東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

從雷達回波來看，東半部雨勢很大。（氣象署提供）

薇帕颱風是處在一個季風低壓的環境內。（氣象署提供）

氣象署提醒東半部、恆春半島易有豪雨。（氣象署提供）

氣象署提醒注意浪高。（氣象署提供）

氣象署持續發布陸上強風特報。（氣象署提供）

薇帕颱風風力趨勢。（氣象署提供）

氣象署持續針對多縣市發布豪雨特報。（氣象署提供）

薇帕颱風定量降水預報。（氣象署提供）

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