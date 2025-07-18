竹市南大路違建查報無人管 民怨市府成無政府狀態

新竹市有讀者投訴指稱南大路一處民宅違建，檢舉後無人管，抱怨現在的市府已成無政府狀態，無人管及互踢皮球。（讀者提供）

2025/07/18 18:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者投訴指稱南大路一處民宅私自搭建違建，除影響附近住家安寧，且根本未符合建築法規，經檢舉查報後，詢問市府相關單位拆除進度，一下子推給區公所，一下子又說是市府都發處在管，市民卻飽受整天被違建施工的噪音所干擾，更感嘆現在的市府是無政府狀態，基層推給市府，市府又推給基層，一個說有查報，一個說沒收到通知，官員們互踢皮球，居民只能自認倒楣。

對此，市府都發處表示，市府今年7月14日接獲民眾陳情，已於今天（18日）函請東區公所依相關規定辦理違章建築查報作業，東區公所也在今天完成查報程序。後續市府會依違章建築處理相關程序，依法辦理後續事宜。

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投訴居民指出，這棟違建已好久了，近期因施工，噪音不斷，且加蓋情況很誇張，雖檢舉過幾次，但市府都沒有人來查看，質疑違建是因背後有人撐腰，且詢問東區區公所經建課，得到的回覆是不清楚，然後推給市府都發處，詢問都發處又得到沒有收到通知的回覆，質疑市民的檢舉已石沉大海，更質疑是因市長高虹安停職且要被罷免了，現在整個市政府是無政府狀態，搞得市民得不到安寧，只能自認倒楣，只好求助媒體發聲。

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