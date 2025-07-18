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    首頁　>　生活

    做媽媽曾做過的好事！關山鎮民顏府駐揪團 颱風前夕捐物資

    顏府駐（前排站立者左二鎮2）延續亡母善行，在颱風過境前捐物資。（民眾提供）

    顏府駐（前排站立者左二鎮2）延續亡母善行，在颱風過境前捐物資。（民眾提供）

    2025/07/18 20:22

    〔記者劉人瑋／台東報導〕延續亡母曾經的善舉，台東關山鎮民顏府駐今天召集公益活動，在颱風前夕捐助日用品給低收入戶及行動不便的長者，顏府駐說，這是思念媽媽的一種方式，做過她曾經做過的好事，只要繼續行善，她就如同仍在這世上一般。

    公益行動聯合關山鎮長青槌球協會、關山觀光夜市發展協會、善心人士楊順傑先生、中華民國原鄉慈善協會等多方力量，一起送暖給中低收入戶、行動不便者與年長者。他們集結資源，送上白米、沙拉油和日用品、溫暖慰問與實際協助，關山鎮主要30戶低收家庭因此受惠。

    8年前，顏府駐的母親主動脈剝離，大病康復後，顏母加倍付出心力照顧弱勢、捐助物資、扶持許多身處困境的家庭與長者。從年輕到病中復原，再到人生最後一段路，她始終未曾停下奉獻的腳步。

    顏府駐說，媽媽是自己的榜樣，即使已離世多年，但留下的溫柔與堅毅，成了他堅持公益的力量來源。他坦言，每一次幫助別人，都是為了延續媽媽的那份心意，她不分對象、不求回報，只為讓關山這塊土地更有人情味，如今自己延續媽媽行善的意念和行為。

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