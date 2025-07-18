屏東三地門達來爭取興建車行吊橋 原民會允協助

屏縣三地門鄉達來吊橋已有近40年歷史，有安全疑慮，橋寬1.5公尺也僅能供1輛機車通行。（記者羅欣貞攝）

2025/07/18 18:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉舊達來部落對外聯絡依賴有38年歷史的達來吊橋，至今每天仍有族人回到舊達來耕作，地方向行政院原民會爭取可供小貨車通行的全新吊橋，初估約需1億元。原民會主委曾智勇今（18）日到場會勘，承諾願意「在人口最少的村，花最多的經費」，盼完成後有更多觀光客到舊達來親近原民文化與石板屋群。

屏縣三地門鄉長曾有欽指出，達來吊橋建造於1987年，族人於1980年代陸續從舊達來遷至新達來，目前舊達來已無人居住，但仍有很多人每天都會到舊達來耕作，如今吊橋老舊，有安全疑慮，橋寬1.5公尺也僅能供1輛機車通行，舊達來至今仍保完整石板屋群、有熊鷹出沒，若有新吊橋，不但族人交通安全，還能帶動部落觀光經濟。

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三地門鄉公所向原民會提報的「達來車行吊橋規畫設計案」，規劃在現有吊橋旁打造寬2.5公尺、可供小貨車單輛通行的新車行吊橋，待新橋完工後，再拆除舊橋，保留橋塔改成輕量化暸望台，發展觀光，初估經費約1億元。

原民會主委曾智勇表示，理解族人對新吊橋的需求，也盼有更多觀光客可因此到舊達來，也許還會有人因愛上舊達來而住下，因此他願意「在人口最少的村，花最多的經費」，期盼新橋完成後創多贏。

原民會公共建設處長劉維哲說明，新吊橋在設計上會融入在地元素文化，包含人車分流，讓新吊橋不只單純有通行功能，更要發揮最大經濟效益，經費方面，將在設計完成後檢討預算編列情形，根據需求協助籌措。

原民會主委曾智勇（左一）至達來吊橋會勘，承諾願意「在人口最少的村，花最多的經費」。（記者羅欣貞攝）

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