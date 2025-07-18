5艘國際郵輪將靠泊蘇澳港 今年估總旅客破3千人

日本商船三井株式會社所屬的「日本丸郵輪」在去年6月30日首次造訪蘇澳港。（台灣港務公司基隆分公司提供）

2025/07/18 17:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳港旅運中心去年6月啟用，嶄新空間及宜蘭景點深受國外旅客喜愛，成為國際郵輪新興靠泊選擇。為開拓更多海外市場，台灣港務公司基隆分公司和宜蘭縣政府合作，啟動觀光踩線團，今年預計吸引5艘國際郵輪靠泊，總旅客人次破3千人。

去年蘇澳港旅運中心共接待1238名國際旅客。另配合蘇花海運疏運完成7589人次國內旅客運輸，展現服務量能。今年則和宜蘭縣府啟動踩線團，帶領多家郵輪公司與旅行業者，實地勘察港區與周邊景點，評估未來行程設計的可行性。

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基隆分公司表示，蘇澳港逐步展現新興國際郵輪靠泊港的潛力，結合地方政府，規劃完善交通接駁與觀光服務，打造「郵輪來宜蘭」的新旅遊趨勢，繼去年底日本丸郵輪靠泊後，今年預計將有5艘日本、澳洲籍國際郵輪靠泊。

基隆分公司指出，目前郵輪均為掛靠港，起迄港口以日本港口居多，基本於早上抵達後，約莫晚上離開，經踩線團評估，未來將由郵輪旅行社販售岸上行程，以宜蘭縣境觀光為主，前往文化、農林場及特色觀光工廠和冷泉等知名景點，依客群需求採多樣化安排。

至於是否有機會從蘇澳港搭乘郵輪出航？基隆分公司表示，今年10月19日會有日本三井海洋富士號靠泊蘇澳港，正販售從蘇澳港出發的5日航程，將前往日本沖繩及石垣島。

另外，有民眾希望開通和日本與那國島的兩地航線。基隆分公司坦言，曾有船隻試航，但與那國島包括住宿、飯店、交通等觀光接待量能仍不足，也非日本國際通商口岸，經相關單位評估，暫無法直接通航。

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