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    網瘋傳女王頭快斷了 野柳地質公園：節理自然風化

    野柳地質公園女王頭備受國內外旅客喜愛，有民眾上社群媒體貼照片，說有裂痕快斷頭，再度引發民眾關注。（記者俞肇福翻攝）

    野柳地質公園女王頭備受國內外旅客喜愛，有民眾上社群媒體貼照片，說有裂痕快斷頭，再度引發民眾關注。（記者俞肇福翻攝）

    2025/07/18 17:39

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區野柳地質公園以蕈狀岩、仙女鞋、豆腐石等奇特景觀聞名；其中「女王頭」更是國內外遊客必訪景點。不過，女王頭因長年風化現象，導致頸部越來越細，直徑大概120幾公分，有民眾在Threads分享最新照片，只見女王頭後頸部出現一條長長裂痕，看起來岌岌可危，讓她擔心喊，「這個裂痕…覺得女王有危險了」。

    野柳地質公園委外經營的新空間國際公司總經理湯錦惠表示，這是節理的自然風化現象、已經存在一段時間，只是隨著風吹雨打的大自然力量，節理的縫隙看起來比較寬、比較長。湯錦惠說，長時間以來，接受觀光署北觀處委託監測，並且委託台灣大學與台北科技大學的學者專家，針對女王頭的不斷頭（頸部）進行學術研究計畫，希望讓北海岸璀璨皇冠─野柳女王頭能維持住。

    民眾在社群媒體的貼文曝光後，網友紛紛表示，「她默默撐了30年，從我國小就說快斷了」、「女王斷頭，野柳還有什麼」、「這個角度差點看不出來是女王頭，不過它確實變瘦好多」、「我去的時候也覺得比上次更細，但我覺得應該還可以再撐一段時間，女王！撐著！觀光還需要妳」、「女王頭的風化過程真的是很好的地科教材，對於能從小看到大，體驗女王頭不同風貌這件事感到感激」。

    也有網友笑稱，「為什麼不罩起來？因為會妨礙風化」、「以後改叫路易16頭」、「不能先拿個透明膠帶黏一下嗎？」「幫女王頭裝護頸」。

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    野柳地質公園委外經營的新空間國際公司總經理湯錦惠表示，這是節理的自然風化現象、已經存在一段時間，只是隨著風吹雨打的大自然力量，節理的縫隙看起來比較寬、比較長。（記者俞肇福翻攝）

    野柳地質公園委外經營的新空間國際公司總經理湯錦惠表示，這是節理的自然風化現象、已經存在一段時間，只是隨著風吹雨打的大自然力量，節理的縫隙看起來比較寬、比較長。（記者俞肇福翻攝）

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