為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    薇帕颱風掃過 5省道路段警戒「隨時會管制」

    因應薇帕颱風，公路局各養護工程分局辦理防汛應變整備作業。（公路局提供）

    因應薇帕颱風，公路局各養護工程分局辦理防汛應變整備作業。（公路局提供）

    2025/07/18 17:41

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應目前在台灣東南方海面的薇帕颱風，中央氣象署已發布海上颱風警報，交通部公路局應變小組今天下午二級開設，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路東段警戒，視情況隨時管制。

    公路局說明，依最新情資顯示，今天（18日）晚間起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒，依情資研判首波可能實施管制路段，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

    公路局說，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw/）及收聽警廣路況廣播。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播