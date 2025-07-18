薇帕颱風掃過 5省道路段警戒「隨時會管制」

因應薇帕颱風，公路局各養護工程分局辦理防汛應變整備作業。（公路局提供）

2025/07/18 17:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應目前在台灣東南方海面的薇帕颱風，中央氣象署已發布海上颱風警報，交通部公路局應變小組今天下午二級開設，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路東段警戒，視情況隨時管制。

公路局說明，依最新情資顯示，今天（18日）晚間起受外圍環流影響，南部及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒，依情資研判首波可能實施管制路段，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

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公路局說，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw/）及收聽警廣路況廣播。

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