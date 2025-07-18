「丹娜絲」吹倒百年印度黃檀 北門高中發起搶救校樹

為延續估算有110歲的「校樹」印度黃檀生命，北門高中師生發起搶救行動，目前先對根系灌水覆蓋保濕維持生命。（記者楊金城攝）

2025/07/18 17:25

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中校內1棵象徵歷史與生命力的百年印度黃檀，遭丹娜絲強風吹倒，讓師生、校友及地方民眾深感震驚與不捨。為延續這棵估計有110歲的「校樹」生命，校方發起搶救行動，先以灌水覆蓋保濕方式維持其生命，近日將邀專家評估後續處理方式，盼能原地扶正、復植加固，並呼籲政府機關與護樹團體參與搶救百年老樹。

颱風6日深夜摧毀北中校內不少樹木，不只百年印度黃檀被吹倒，一旁榕園2棵高大老榕也不敵強風，3棵老樹遭連根拔起倒向舊圖書館，場面狼藉。

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校長吳俊憲今天（18日）表示，這棵印度黃檀不僅是北中「校樹」，更是校友回憶象徵。多年來校舍經歷重建與翻修不復見，惟有這棵高聳蒼翠的老樹屹立不搖，默默陪伴一代又一代的師生，如今遭遇風災傾倒，令人不捨。

吳俊憲說，印度黃檀承載的不只是歷史，更是土地與人情的連結，「這不只是搶救一棵樹，而是守護我們共同的記憶與歷史，希望政府與社會各界伸出援手，讓百年老樹有機會重生。」

這棵印度黃檀是1936年為設立位於佳里的「北門神社」從他處移植而來，神社占地廣達3300多坪（今佳里公園），外苑面積更達1萬餘坪，後納入北中校園，時至今日，校園內仍留有當年神社參道所植老莿桐數株和這棵超過20公尺高的印度黃檀，其枝幹粗壯、枝葉繁茂，推估樹齡超過110歲。

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