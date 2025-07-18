苗栗頭份親子館停車場空位多 民眾要求開放

苗栗頭份親子館停車場空位多，民眾盼開放供使用。（民眾提供）

2025/07/18 17:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市頭份親子館去年啟用後，開館時間分時段開放民眾報名入館，由於頭份親子館地處頭份市人口稠密地區，目前頭份親子館停車場有109個停車位，僅開放教職員使用，居民反映可提供給附近住戶使用，苗栗縣議員曾玟學、陳光軒與蕭詠萱等人接獲陳情，與苗栗縣政府社會處現勘後，因牽涉停車場管理等問題，將由社會處研議可行性。

苗縣府研議可行性

苗縣府社會處回應，開放停車場需專人管理，避免發生占用停車位亂象，若設置車牌辨識等設備，則需另籌經費，加上停車場管理問題，將與主計處等單位討論可行性；社會處估計，扣除相關單位停車需求，應有60至70個停車位。

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曾玟學指出，頭份親子館停車場扣除頭份親子館、后庄非營利幼兒園與托嬰中心教、職員使用數量，仍有70至80個停車位開放供民眾使用，增加停車空間；他也認為可由親子館或托嬰中心等承辦單位負責管理停車場，省去停車場委外營運費用。

陳光軒認為，鄰近后庄非營利幼兒園家長接送小孩，使得親子館附近路口容易壅塞，形成交通亂象，居民與家長難免出現衝突，開放親子館停車位可便利家長停車，再研議收費標準。

蕭詠萱強調，民眾常反映接送時段車流壅塞與停車問題，且車流壅塞也容易影響交通安全，她認為開放停車場使用，可以讓不少民眾受惠。

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