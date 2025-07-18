污衊阿美族「妖魔豐年祭」 部落火大、警方硬起來

該男子常在衣物上以斗大字體寫出頻道名稱，今早演習時出現在台東車站。（記者劉人瑋攝）

2025/07/18 17:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕近來台東眾多部落舉行歲時祭儀，但一名在Youtube成立頻道的男子近期出沒在台東，因其內容冒犯諸多部落，日前在長濱鄉烏石鼻部落拍攝部落祭典舞蹈時，因青年會刻意排成人牆阻止拍攝，雙方發生言語衝突並叫來警方處理，今警表示，「若被攝民眾提告，警方將依法偵辦」。

青年會初始既不口出惡言或驅趕，只是排成人牆阻擋，直到男子見拍攝不成，雙方才有言語衝突。但男子在頻道說，「寧埔派出所包庇吃案，阿美族妖魔豐年祭恐嚇外賓，青年會幫派組織暴力恐嚇旅客」，認為自己在公共場合有拍攝自由，部落不該阻擋，警方只站在部落方，算是滋長暴力、包庇。

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不少被攝部落已經放話，該男子頻道內容涉及性暗示，也常辱罵原住民文化，因此只要該男子出現就要將其打出部落。所幸目前尚未傳出暴力情事，烏石鼻部落也明顯說出不歡迎該男子拍攝。

因部落不歡迎該男子拍攝、請來警方處理，但男子無視警方勸離，拿著Gopro就錄影。警方表示，近日有民眾報案，有一名男子常常出現在部落豐年祭會場，未經同意拍攝豐年祭活動等不當行為，員警立即到場處理，經查該男子因於現場拍攝畫面，引發與在場民眾言語爭執，但未發生肢體衝突或人員受傷。

警方表示，對於該名男子之行為，警方目前已掌握該男子之真實身分，被拍攝的民眾如有提告妨礙名譽或毀謗等，或如涉及違反社會秩序維護法，分局將依法偵辦，絕不寬貸，並呼籲豐年祭為原住民族極具文化意涵之傳統慶典。

青年會排成人牆，供會場內族人安心進行祭儀。（林錦顯提供）

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