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    2025漫博會24日開幕 賽馬娘聲優重磅來台辦首場海外見面會

    日本超人氣IP《賽馬娘Pretty Derby》即將舉辦首場海外聲優見面會，要讓台灣粉絲與喜愛的馬娘聲優相見歡。（中華動漫出版同業協進會提供）

    日本超人氣IP《賽馬娘Pretty Derby》即將舉辦首場海外聲優見面會，要讓台灣粉絲與喜愛的馬娘聲優相見歡。（中華動漫出版同業協進會提供）

    2025/07/18 17:19

    〔記者吳柏軒／台北報導〕動漫粉絲年度盛會－2025漫畫博覽會將在24日開幕，主辦單位更重磅邀請人氣IP《賽馬娘Pretty Derby》的4名角色聲優，首辦海外粉絲見面會，由高柳知葉、髙橋ミナミ、矢野妃菜喜以及福嶋晴菜來台與訓練員們相見歡。

    中華動漫出版同業協進會表示，第24屆漫畫博覽會今年7月24日到28日一連5天，有1200攤漫畫、動畫、遊戲、電競、模型、Vtuber、卡牌等各種ACGE界的廠商共襄盛舉、百家爭鳴，活動也包含舞台偶像唱跳、聲優表演、漫畫作家簽繪等，相關動漫作品及周邊商品也預估上看3億元商機。

    而24日開幕活動上，更邀請重磅來賓，由日本Cygames開發的超人氣作品《賽馬娘Pretty Derby》，其中由聲優高柳知葉（飾小栗帽）、髙橋ミナミ（飾神鷹）、矢野妃菜喜（飾北部玄駒）以及福嶋晴菜（飾緞通烈焰）等4姬閃亮登台，將與漫博會的「漫寶」尬舞表演；其首場海外聲優見面會也將在同日登場。

    賽馬娘主要講述日本賽馬文化，並將知名賽馬擬人化為女性角色，透過玩家扮演訓練員，幫助賽馬娘成長茁壯，在一場場戰役中奪牌、躍上馬生巔峰，但也因每一個馬娘個性不同，彼此互動生趣，也吸引不少喜愛二次元與動物的粉絲關注。該IP橫跨遊戲、動畫、音樂多種領域，2021年手遊上架、2022年繁中手遊上線，迅速積累大量玩家。

    高柳知葉在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「小栗帽」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    高柳知葉在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「小栗帽」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    福嶋晴菜在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「緞通烈焰」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    福嶋晴菜在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「緞通烈焰」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    髙橋ミナミ在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「神鷹」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    髙橋ミナミ在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「神鷹」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    矢野妃菜喜在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「北部玄駒」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

    矢野妃菜喜在《賽馬娘Pretty Derby》中擔任角色「北部玄駒」的聲優。（中華動漫出版同業協進會提供）

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