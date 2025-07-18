苗栗市頒104位學子扶弱獎助學金 盼安心就學、努力追夢

苗栗市頒發104位學子弱助學獎助學金，期盼他們能安心就學，努力追夢。（苗栗市公所提供）

2025/07/18 17:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市扶弱助學獎助學金頒獎典禮，今（18）日在市公所三樓藝文中心舉行，共有104名優秀學生每人獲頒5000元獎助學金，會中安排得獎學生才藝表演，博得滿堂彩；苗栗市長余文忠每年捐出50萬元薪資，再加上各界善心人士的踴躍捐款，每學期嘉惠苗栗市高中職以下的學子，頒發獎助學金，鼓勵學子們能安心就學、努力追夢。

苗栗市公所今天頒發113學年度第2學期的扶弱助學獎助學金，共有104位優秀學子獲頒每人5千元獎助學金；余文忠也期勉得獎學生，將來把這份愛心化為力量，今日取之於社會、未來用之於社會。

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縣長鍾東錦的妻子陳美琦也到場頒獎，她感謝余文忠及關心教育、支持扶弱助學的善心人士的捐輸，讓社會充滿了愛，同時期望獲獎學子未來能夠回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

活動中，安排5位獲獎小朋友分享獲獎心得，並邀請獲獎學生分別表演國標舞及跆拳道技藝，演出博得滿堂彩，除肯定才藝績優的學子，也讓他們有機會展現自我。

苗栗市公所獲獎學生表演跆拳道，演出精彩。（苗栗市公所提供）

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