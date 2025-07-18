「愛文」外銷蒸熱量僅去年3成 出口韓國縮剩15％

受減產及關稅影響，台南愛文芒果外銷韓國跌幅達8成5。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/18 17:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受氣候因素影響，今年台南芒果嚴重減產，也衝擊愛文的外銷，有市府官股經營的玉井蒸熱廠，5月份迄今累計處理量僅約217公噸，僅去年同期3成，出口跌幅以韓國最明顯，只剩15％，主要是關稅問題。

南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，在7月前，輸韓仍有免關稅優惠，訂單如同以往爆量湧至，期限一到，礙於成本考量，貿易商開始持觀望態度，加上愛文芒果今年減產，影響出口當地的意願，相關作業跟著停滯。

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余清永提到，玉井蒸熱廠啟動作業迄今近2個月，外銷韓國的愛文處理量累計僅約76公噸，比去年同期490公噸，下跌8成5之多，顯見關稅的影響，一樣出口東北亞的台灣芒果，日本影響程度相對較小。

余清永指出，由於嚴重減產，芒果價格飆升，幾乎翻倍；根據統計，5月下旬迄今，出口日本的愛文蒸熱量超過138公噸，為去年同期的7成2，跌幅有限，與市府攜手，全力拓展當地通路，加上連鎖茶飲業者也配合推廣，穩定外銷成績。

余清永強調，市長黃偉哲多元化推廣台南芒果有成，已建立口碑，雖然今年產量銳減，但外銷通路仍需兼顧，並持續拓展，因此積極幫貿易商搶貨，全力供應出口。

芒果是南瀛農產國際行銷公司年度三大推廣品項之一，為增加愛文出口量能，玉井廠持續擴充設備，目前蒸熱處理量已是全台最大。

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