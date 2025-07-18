嘉義市科學168教育博覽會開幕 首日吸引大批人潮

嘉義市科學168吸引人潮。（記者林宜樟攝）

2025/07/18 17:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市暑假科學盛事「嘉義市科學168教育博覽會」邁入第21屆，為期5天的活動今天在港坪體育館開幕，今年以「未來科學嘉 義起＋1咖」為主題，有科學闖關、街頭科學秀及童軍樹攀等多元活動，並串聯民間及中央單位，特展結合化石、宇宙及AI科技應用，吸引大批人潮參與。

開幕表演由博愛國小管樂團攜手網路知名創作者水管阿民合作演出，嘉義市長黃敏惠表示，今年活動聚焦在「永續」與「未來城市」，鼓勵孩子用科學創造屬於自己的未來城市，培養兼具人文關懷與科學素養的能力。

請繼續往下閱讀...

今年三大特展為台南左鎮化石園區的「化石主題特展」、台南市天文協會、台北市立天文館及TASA國家太空中心的「探索宇宙奧秘」，還有故宮南院「御畫奇遇：AI穿越時空的故宮書畫人物互動體驗」；化石展頗受學童歡迎，抱起化石感受重量，認識各種古代生物化石，直說「好好玩」。

市府教育處表示，活動還有街頭科學秀、科學闖關、科教巡迴車、科普教室、定向越野、童軍樹攀等，民眾可上臉書粉絲專頁「嘉義市科學168教育博覽會」查詢。

學童探索宇宙奧秘。（記者林宜樟攝）

學童捧化石瞭解重量。（記者林宜樟攝）

學童到故宮南院展區參觀。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（中）宣布科學168起跑。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法