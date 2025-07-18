同禮步道1日重開放 太管處號召淨山打包178公斤垃圾

太魯閣國家公園管理處號召志工，清除同禮部落山林垃圾及小花蔓澤蘭。（太管處提供）

2025/07/18 17:04

〔記者游太郎／花蓮報導〕經歷0403強震考驗後，被太魯閣國家公園視為復原重點的大同、大禮部落聯外步道，本月1日已完成修復及開放，連續3天邀集保育志工，實施淨山與清除外來種（小花蔓澤蘭）活動，展現了國家公園與在地部落居民共同守護山林的決心。

太管處指出，0403強震對太魯閣國家公園造成前所未有的損害，尤其位於偏遠山區的大同、大禮部落，交通受災嚴重，不僅影響了族人日常出入，也對農產品運送造成嚴峻考驗。太管處匯集民間熱心力量，包括捐贈小型怪手、直升機協助吊掛物資等，協助族人加快維修步道進度，也展現了社會各界對災後重建的關懷。

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同禮步道1日重新開放後，太管處決定發動淨山及清除外來種活動，號召了26名保育志工及太管處工作人員，從得卡倫步道接上大禮步道，一路陡上再挺進同禮部落，沿線仔細撿拾不屬於山林的寶特瓶和垃圾，並進行小花蔓澤蘭的清除工作，3天來志工們在每袋垃圾綁上「徵召大力士揹下山」牌子，號召遊客共襄盛舉。

太管處說，許多山友默默將打包好的垃圾帶下山，且沒有到管理處兌換宣導品，這份無私的善舉不僅溫暖了志工們的心，更堅定了他們未來守護環境的決心，希望讓好事持續發生。

為期3天的淨山與清除外來種工作昨天圓滿完成，撿拾打包送下山計178公斤山林垃圾，並於同禮部落完成約3.12公頃外來種植物清除，希望以乾淨的風貌邀請更多遊客前來同禮部落。

志工們清出的山林垃圾，打包後準備搬運下山。（太管處提供）

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